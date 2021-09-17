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3+11報告破口寫成德政？藍嗆杯葛 綠備戰甲動反擊

台灣新聞組／台北17日電
航空機組員入境檢疫規定放寬到「3+11」被認為是疫情破口。圖為化兵群為諾富特飯店消毒。（圖：桃園市環保局提供）
航空機組員入境檢疫規定放寬到「3+11」被認為是疫情破口。圖為化兵群為諾富特飯店消毒。（圖：桃園市環保局提供）

立法院今開議，行政院長蘇貞昌應邀到立法院進行「3+11」專案報告並備詢，書面報告昨晚送抵立法院，但內容完全未提及是否造成防疫破口，引發在野立委抨擊閃躲，且把破口寫成德政，毫無檢討；國民黨立院黨團揚言不會善罷甘休，民進黨團也祭出甲動備戰，朝野攻防一觸即發。

昨天傍晚出爐的書面報告指出，3+11機組員防疫管理模式去年3月至12月就推動過，其後歷經「7+7」，「5+9」，再到4月13日調整為「加強版3+11」，是盱衡當時各種情狀，隨時做出決策因應檢討。行政院長蘇貞昌指出，在防疫過程所做的每一項決策，不可能都盡善盡美，一定有不夠好的地方，會虛心檢討持續改進。

報告中表示，基礎版3+11模式從去年3月實施至去年12月底。去年12月20日發生紐西蘭籍機師境外移入確診，造成兩名機師同事染疫事件，指揮中心宣布自今年1月1日起，對長程航班機組員實施「7+7」管理模式（7天居家檢疫，經PCR陰性，加上7天加強版自主健康管理）；今年3月12日再調整為「5+9」管理模式（5天居家檢疫，經PCR陰性，加上9天加強版自主健康管理）。

最關鍵的4月13日決策會議僅指出，因「5+9」實施已屆滿一個月，中央指揮中心指揮官陳時中綜合各種考量，決定將當時5+9管理模式調整為「加強版3+11」管理模式（3天居家檢疫，經PCR陰性，加11天自主健康管理），並隨即於隔日指揮中心記者會中對外宣布，自4月15日起實施。

蘇貞昌在報告中完全未提及「3+11」的決策是否造成疫情大爆發的破口，而是指出，對於機組員的身心健康及與家人生活的關照，無論是基於人道考量，或是肯定他們對國家的貢獻，都應給予公平合理的對待。

國民黨立委賴士葆抨擊，報告內容美化「3+11」的錯誤政策，竟把破口寫成德政，內容充滿歌功頌德，沒有一絲反省檢討，若3+11不是破口，為何有本土疫情大爆發，以致800多人死亡，根本睜眼說瞎話，「蘇貞昌臉皮比牆還厚，子彈都穿不過」。

國民黨團總召費鴻泰怒轟，整份報告顯然未按照立院決議成立調查小組、經過專業調查，純粹是寫文章；3+11與諾富特就是破口，蘇貞昌欠社會一個交代，更欠家屬一份道歉，黨團一定會有動作，「我們不會善罷甘休」。

民眾黨立委邱臣遠指出，報告壓線送出報告，是不尊重國會，且內容完全避重就輕，未提及會議紀錄、哪些專家學者與會等，不僅沒釐清問題，反留下更多疑問。

時代力量立委陳椒華表示，整份報告看到指揮中心講的很多話都是閃躲、說謊，令人遺憾，且報告中仍無完整交代會議紀錄，行政院應該公開說清楚。

民眾黨立委邱臣遠（圖）16日在立法院舉行「蘇揆『一不四沒有』把全民當塑膠 3+1...
民眾黨立委邱臣遠（圖）16日在立法院舉行「蘇揆『一不四沒有』把全民當塑膠 3+11黑箱決策害8百死誰負責？」記者會，抨擊 3+11決策沒有官員負責。（記者曾學仁／攝影）

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