我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

莫德納再到貨 75歲第2劑先打…60萬莫粉仍無「劑」可施

台灣新聞組／台北17日電
第八輪開打AZ疫苗，以65歲長者第二劑為主，台北市接種情況踴躍。17日到貨64萬劑AZ疫苗及108萬劑莫德納疫苗，指揮中心表示未來主要都將作為第二劑接種。（記者胡經周／攝影）
第八輪開打AZ疫苗，以65歲長者第二劑為主，台北市接種情況踴躍。17日到貨64萬劑AZ疫苗及108萬劑莫德納疫苗，指揮中心表示未來主要都將作為第二劑接種。（記者胡經周／攝影）

台灣自購AZ疫苗64萬劑、莫德納疫苗108萬劑於17日下午和晚間抵台。指揮中心指揮官陳時中表示，最近到貨的疫苗主要作為第二劑接種，今日起，在7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗，間隔滿10周以上的75歲以上長者可接種第二劑，依各縣市政府造冊通知施打，預估29萬1000人。

據了解，下一批規模相當的莫德納疫苗，可望在二到三周內抵台，黨政高層並指出，從近期到10月底之前，莫德納疫苗將累積到貨400萬劑。

知情人士指出，由於莫德納並未在台設廠，因此催貨有一定困難，尤其台方訂購數量相比其他國家不算多，因此催貨只能靠尋找「國際有力人士」幫忙，過程相當艱辛。

據指出，由於莫德納在歐洲的生產線有些狀況，蔡英文總統於8月10日接見「美國在台協會（AIT）」台北辦事處處長孫曉雅時，提出莫德納供貨不穩的問題，希望請孫曉雅協調，盼後續莫德納疫苗從美國出貨；孫曉雅當時表達樂意幫助。相關人士指出，預期後續莫德納疫苗都將從美國出貨，且供應穩定。

陳時中表示，截至目前為止，台政府自行採購，以及民間及友邦捐贈疫苗，超過4000萬劑，到貨1700多萬劑；另已簽定明後年的莫德納次世代疫苗約3500萬劑，至2023年疫苗貨量可達8000多萬劑，足以因應民眾接種第三、第四劑疫苗。

許多銀髮族苦等第二劑莫德納疫苗，陳時中表示，目前莫德納疫苗約剩30萬劑，只能先提供75歲以上長者施打，至於今天到貨108萬劑莫德納疫苗在檢驗封緘完畢後，繼續往下開放給其他民眾，仍用來施打第二劑。

截至昨傍晚5時，仍有59萬2000多「莫德納鐵粉」，等著打第一劑疫苗。陳時中表示，莫德納疫苗是mRNA疫苗，若情有獨鍾，可以考慮性質相同的BNT疫苗，但建議有疫苗就先打。

台大醫院執行「莫德納、高端」混打試驗，長庚醫院則是「AZ、高端」，被外界質疑是為第二劑疫苗缺貨解套，目的是「促銷高端疫苗」；陳時中說，「這樣的批評不合理，更理性一點會更好。」混打實驗並非指揮中心要求，而是民間基於科學證據的自主性探索與研究。

高端疫苗 莫德納 陳時中

上一則

黑白集／稱習五條是好意 邱太三別有用心？

下一則

綠委可扮媽祖 盧秀燕演路人卻被罰 NCC挨批雙標

延伸閱讀

台75歲第2劑莫德納開打 60萬莫粉卻無「劑」可施

台75歲第2劑莫德納開打 60萬莫粉卻無「劑」可施
柯文哲：死800人跟高端無關 但跟陳時中有關

柯文哲：死800人跟高端無關 但跟陳時中有關
莫德納混打高端下周臨床試驗 柯文哲：超出醫學理解

莫德納混打高端下周臨床試驗 柯文哲：超出醫學理解
新聞評論╱阿中強推莫德納混打高端？宅神花籃白送了

新聞評論╱阿中強推莫德納混打高端？宅神花籃白送了

熱門新聞

陳姓男子不斷強調自己「畢業於國立政治大學，學識、人品、能力、品味、高尚程度、工作努力、治事嚴謹決不輸給妻子」，法院認為他輕蔑妻子且自認高高在上，判准妻子離婚之訴。陳提再審，台灣高等法院駁回。（示意圖／聯合報系資料照）

「我去的機場比妳搭的公車多」大學畢業夫鄙視妻 判離

2021-09-09 19:58
冠狀病毒之父賴明詔與妻子翁惠瑛一起在防疫旅館隔離，並在隔離中過生日。取材自賴明詔臉書

冠狀病毒之父：台下步應檢討如何解封 考慮與病毒共存

2021-09-12 18:18
長榮海運第一艘2.4萬TEU級貨櫃船「長範輪」（Ever Ace）明天上午將靠泊英國最大的貨櫃港費利克斯托（Felixstowe）。 （圖／台灣港務公司提供）

長榮巨無霸長範輪 全球最大貨櫃船 將抵英最大貨櫃港

2021-09-11 20:06
台灣最新民調顯示，有87.5%的民眾反對中共的「一國兩制」。圖為蔡英文總統。(美聯社)

陸委會民調：近9成台灣民眾反對「一國兩制」

2021-09-09 12:34
境外Delta威脅步步往社區傳播的階段逼近，有專家呼籲比照香港等國「入境檢疫時間應延長至21天、採檢5次」。圖為入境旅客在入境大廳聽填寫資料等候進行採檢。（本報資料照片）

台灣防堵Delta 專家建議：入境檢疫延至21天

2021-09-10 02:30
嘉義縣六腳鄉溪厝竹林順安堂門口楹聯上聯「日昍晶𣊭光天下」。記者莊祖銘／攝影

最難對聯 這些字連國文老師都不會念 村長親解答

2021-09-12 16:01

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大