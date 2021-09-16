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台BNT疫苗完成檢驗封緘 18日配送地方78萬劑

中央社台北16日電
中央流行疫情指揮中心今天晚間宣布，首2批BNT疫苗已完成檢驗並核發封緘證明書，共184萬劑疫苗正在進行封緘作業，配合23日起BNT疫苗校園接種，預計18日配送78萬劑至地方。（衛福部食藥署提供）中央社
中央流行疫情指揮中心今天晚間宣布，首2批BNT疫苗已完成檢驗並核發封緘證明書，共184萬劑疫苗正在進行封緘作業，配合23日起BNT疫苗校園接種，預計18日配送78萬劑至地方。（衛福部食藥署提供）中央社

中央流行疫情指揮中心今天晚間宣布，首2批BNT疫苗已完成檢驗並核發封緘證明書，共184萬劑疫苗正在進行封緘作業，配合23日起BNT疫苗校園接種，預計18日配送78萬劑至地方。

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗1500萬劑，目前共計到貨184萬劑，分別為首批於9月2日送達的93萬劑，以及於9月9日送達的91萬劑。

由於首批到貨COVID-19疫苗須進行14天檢驗封緘，後續到貨疫苗則只須7天就能完成檢驗。指揮中心發言人莊人祥今天晚間接受媒體聯訪時表示，據指揮中心規定，2日及9日共184萬劑的2批BNT疫苗完成檢驗封緘，預計18日將配送78萬劑BNT疫苗至各縣市。

這2批BNT疫苗除提供校園接種外，COVID-19公費疫苗預約平台第9輪將開放特定民眾接種BNT疫苗第1劑，符合資格對象為「18至22歲」或「所有65歲以上」或「第9類40歲以上」，且意願登記選擇BNT民眾，預約接種BNT疫苗第1劑。

莊人祥也說，各地方衛生局將於18日提供校園接種精算數量，屆時才能較明確掌握學生施打數量，後續才能計算開放特定民眾接種BNT疫苗第1劑的預約人數。

莊人祥也提到，若校園接種數較少，不排除再向下開放第9類40歲以下民眾施打；若第9類40歲以下民眾預約不踴躍，BNT疫苗數量仍有剩餘，甚至可能進一步開放65歲以下一般民眾接種。COVID-19公費疫苗預約平台BNT疫苗預計於9月25日至10月2日預約。

疫苗 BNT 台積電

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