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莫德納混打高端下周臨床試驗 柯文哲：超出醫學理解

台灣新聞組╱台北16日電
「莫德納疫苗混打高端疫苗」臨床試驗最快下周啟動，引發爭論。圖為高端疫苗。(記者邱德祥／攝影)
「莫德納疫苗混打高端疫苗」臨床試驗最快下周啟動，引發爭論。圖為高端疫苗。(記者邱德祥／攝影)

台灣莫德納疫苗短缺，343萬人接種第一劑，僅33.4萬人接種第二劑，300多萬人苦等第二劑疫苗。台大醫院人體試驗倫理委員會（IRB）14日審核通過「莫德納疫苗混打高端疫苗」臨床試驗，中央流行疫情指揮中心正審核中，指揮官陳時中昨天表示，學理上兩款疫苗混打可行。如程序順利，最快下周啟動臨床試驗。

該項臨床試驗負責人為台大感染科醫師謝思民，也是高端疫苗二期試驗執行總主持人，他表示，能否引發相當的免疫反應，最快10月底就有初步結果，屆時就有足夠的資料提供指揮中心或臨床醫師作為疫苗接種的參考。

陳時中說，即便目前國外還沒有mRNA混打次單位蛋白質疫苗的案例，「但相關試驗不見得要國外有才能做，要不然台灣永遠沒辦法走在最前面。」至於將來是否開放莫德納混打高端，要看專家如何討論。指揮中心發言人莊人祥表示，正審核該項混打計畫，因必須告知莫德納公司，且經指揮中心同意才能調度公費疫苗，作為試驗之用。

台北市長柯文哲說，光是單打高端的臨床三期，都還沒有做完臨床試驗，現在還做混打計畫，不知道這算第幾期？已經超過接受正式醫學院訓練的理解，超出他的理解。

新冠疫苗專家會議召集人、高醫院長鍾飲文表示，兩者混打安全性應沒有問題，但除非結果證明中和抗體優於其他組合，否則不會建議兩者混打。台灣民眾應該更期望莫德納混打BNT，且加拿大、歐盟部分國家已同意混打。

前疾管局局長蘇益仁說，「只拿到台灣EUA的疫苗，不要與做完三期臨床試驗的國際疫苗爭同等地位。」但在總統、副總統的背書下，高端想做什麼就做什麼，踰越了界限，學術及醫界也沒守住那一條線，應該超越政治考量，莫德納混打BNT，才是合理的做法。

謝思民表示，「莫德納疫苗混打高端疫苗」試驗計畫將收案220名20至70歲、打過第一劑莫德納達8至12周的民眾，採隨機雙盲方式平分為兩組，一組接種莫德納疫苗、一組混打高端疫苗，並於接種第0、14、28天，以及3個月和6個月抽血檢驗中和抗體效價。

謝思民強調，各國開始混打試驗，都是為解決疫苗供應不穩定的情形，該研究發想也是以此出發。從學理上來看，莫德納疫苗雖然是mRNA疫苗，但與高端在抗原具有一致性，均來自美國國衛院（NIH）技轉。

7月中旬施打莫德納疫苗的基隆市退休國小校長楊熾瀧，被問到第二劑是否願混打高端，一口回絕「我不要」。他說，不是不支持國產疫苗，是高端不符合科學檢驗程序，至今也未能取得國際認證。

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