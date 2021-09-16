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藍7縣市擬自購疫苗 籲中央放手

台灣新聞組╱台北16日電
中台灣區域治理平台在南投縣政府一樓大廳舉行，新竹縣長楊文科（左二）、苗栗縣長徐耀昌（左三）、台中市觀旅局長韓育琪（左一）、南投縣長林明溱（中）、彰化縣長王惠美（右三）、雲林縣長張麗善（右二）、嘉義市副市長陳淑慧（右一）等七縣市一同參與。（記者黃仲裕／攝影）
中台灣區域治理平台在南投縣政府一樓大廳舉行，新竹縣長楊文科（左二）、苗栗縣長徐耀昌（左三）、台中市觀旅局長韓育琪（左一）、南投縣長林明溱（中）、彰化縣長王惠美（右三）、雲林縣長張麗善（右二）、嘉義市副市長陳淑慧（右一）等七縣市一同參與。（記者黃仲裕／攝影）

藍營執政的中台灣區域治理平台會議昨在南投舉行，包括新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市七縣市首長共同發聲，要求中央加速疫苗接種率到八成，防疫才有保障，並呼籲中央放寬讓縣市自行採購。

會議內容著重防疫及振興觀光業，除宣布達成23項合作案，並簽署「聯手防疫，共同守護中台灣」合作聲明，向中央爭取更多醫療防疫資源，建立更綿密、更完善防護網，強化區域橫向合作。

雲林縣長張麗善說，疫苗嚴重短缺，莫德納接種350萬人，第二劑在哪還不知道，也讓負擔台灣經濟的青壯人口沒有疫苗可打，很不公平。

張麗善表示，七位縣市首長都期待中央可以開放地方政府自購疫苗，尤其國家的經濟主力，青壯年等的遙遙無期，不知道疫苗在哪裡？這段時間除了國際捐贈疫苗，企業捐贈疫苗之外，台灣自購的疫苗到底在哪裡? 她與其他一同與會的首長呼籲中央應該開放地方政府採購疫苗。這同時也是很多民眾的心聲，也是治理平台裡面大家表達的意見。

台中市長盧秀燕說，區域治理平台進入第三年，七縣市建立深厚情誼，各方面都見合作成效，尤其是防疫，不僅沒有互相挑撥、指責，反而是關心、通報、合作、調度資源等，讓縣市民安心生活，這就是成立平台的意義，會繼續合力守護中台灣。

疫苗 台灣 防疫

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