新聞眼╱再幫高端開小門 置人民健康於何地？

AZ疫苗 開打六輪，15日開始打第二劑，但仍有60萬民眾堅持「非莫不可」，卻是一劑難求。指揮中心常說，「國人可按照意願施打疫苗」，但實際上早知莫德納 疫苗供貨量與到貨量，根本不可能供應國人需求，卻不願對國人說實話，反而讓遊戲規則一變再變，徒讓民眾的希望一次次落空。

今年7月疫苗登記平台上線後，莫德納鐵粉一再失望，指揮中心一律以「視疫苗到貨量而定」作回應，美國贈台250萬劑，如同及時雨，才讓300多萬人打到第一劑，也讓部分人有機會打滿二劑莫德納；但台灣自購的莫德納疫苗數量不多、到貨期限又一延再延，早握有相關資訊的指揮中心，算盤撥一撥也知道多少人可打到，但寧可讓莫德納鐵粉苦等，就是不願讓資訊公開，甚至無視專家早已建議開放莫德納與BNT 混打，以解決疫苗荒問題。

直到15日，指揮中心發出最後通牒，莫德納鐵粉如果不在17日之前加選BNT疫苗，可能得等到年底才有機會打到mRNA疫苗，這令鐵粉們情何以堪，不是說好「可按照意願施打疫苗」嗎？

更讓外界覺得突兀的是，在此同時，台大將展開「莫德納混打高端」臨床試驗，最快下周即能展開收案，不禁讓人聯想指揮中心是否又再出手幫忙促銷高端。明明只通過台灣EUA，應扮演「備位疫苗」角色，除非沒有疫苗可打，才讓民眾接種，但高端在總統府背書下一路開快車，早失去學術研究應有分際，指揮官還誇言「相關試驗不見得要國外有才能做，要不然台灣永遠沒辦法走在最前面。」

明明現實上，可預期未來幾個月BNT疫苗進貨順暢，且國人較有信心，如真想盡快提高第二劑覆蓋率，指揮中心理應鼓勵「莫德納混打BNT」臨床試驗，才是當務之急；但如今卻是可能再幫高端開小門，還喊話希望施打第一劑莫德納的民眾能夠給高端一個機會，這樣的指揮中心，究竟把百姓健康置於何地？