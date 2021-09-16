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柯文哲：死800人跟高端無關 但跟陳時中有關

記者林麗玉／台北16日電
柯文哲再嗆疫苗政策，說，「氣到不想批評了，你什麼來，我就想辦法幫你打完，這是完全沒有規畫的政策，亂七八糟。」(直播截圖)
柯文哲再嗆疫苗政策，說，「氣到不想批評了，你什麼來，我就想辦法幫你打完，這是完全沒有規畫的政策，亂七八糟。」(直播截圖)

台北市長柯文哲接受媒體人陳文茜專訪提到，政府疫苗採購完全沒有計畫，也許本來就沒打算要買，就是全力目標國民打兩劑高端，死了800多人才收斂。對此，衛福部長陳時中回應柯文哲，死800多人跟高端有什麼關係？柯文哲怒嗆陳時中，「死800人跟高端沒有關係，但跟陳時中有關。」

提到政府疫苗採購，柯文哲昨天嗆，台灣的疫苗政策很清楚，就是事前完全沒有規畫，有的打AZ、有的莫德納、有的打BNT，事前完全沒有規畫，常常就是人家送你什麼疫苗，國人就打什麼。

柯嗆政府疫苗政策，「氣到不想批評了，你什麼來，我就想辦法幫你打完，這是完全沒有規畫的政策，亂七八糟。」

對於陳時中回應，死800人跟高端有什麼關係，是否中央買不到疫苗都怪對岸？柯文哲怒嗆陳時中，「死800人跟高端沒有關係，但跟陳時中有關。」

柯文哲說，政府買不到疫苗都怪對岸？柯說，莫德納、嬌生疫苗是美國生產；AZ疫苗是英國生產；BNT是美國德國共有；還有一款俄羅斯的疫苗，這些都是中國可以管的嗎？所以他日前才說評語「不會生，不要牽拖隔壁阿婆(台語)」，「不要問，會讓我生氣的問題」。

疫苗 陳時中 柯文哲

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