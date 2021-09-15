台自購莫德納疫苗 將到貨108萬劑 10月底前到400萬劑

黨政高層指出，台灣自購的莫德納疫苗將陸續到貨，除了後天預計將抵台108萬劑，從近期到10月底之前，將有400萬劑到貨。（本報資料照片）

莫德納疫苗 終於大量供貨，黨政高層指出，台灣自購的莫德納疫苗將陸續到貨，除了後天預計將抵台108萬劑，從近期到10月底之前，將有400萬劑到貨，可緩解民眾等待施打第二劑莫德納的焦慮。

黨政高層指出，等待第二劑莫德納的民眾相當焦急，此議題也屢成在野黨攻擊的目標，不過經過衛福部再三催貨，莫德納疫苗確定後天到貨108萬劑，另外AZ也將於明天到貨64萬劑。

黨政高層也指出，相關訊息昨天立法院就已知悉，今天行政院很快就會正式宣布。

民進黨 立法院黨團今早記者會，也證實這項消息。總體疫苗將達到1761萬劑，疫苗覆蓋率越高，對推行紓困、五倍券等幫助很大，呼籲民眾「有什麼疫苗就打什麼」。

民進黨立法院黨團書記長蔡適應指出，今天特別開記者會就是有這好消息要宣布，這兩天陸續會有莫德納疫苗108萬劑，AZ疫苗64萬劑分別從美國跟泰國到台灣來，行政院也會召開說明相關事項，對於擔心打不到疫苗的來說，這是好消息，請指揮中心在疫苗到貨後，讓民眾可順利打到第一劑和第二劑疫苗。

民進黨團幹事長劉世芳指出，疫苗到貨後，目前為止AZ累積971萬劑、莫德納510萬劑，總計所有疫苗會高達1761萬劑，疫苗覆蓋率越高，對後續推行紓困、五倍券幫助很大，