新聞評論／冠狀病毒之父提問正確 蔡政府答案離譜

中研院院士、「冠狀病毒之父」賴明詔認為台灣不能再追求零確診，須考慮與病毒共存。（本報資料照片）

被譽為「冠狀病毒之父」的中研院院士賴明詔因身歷檢疫隔離深有感觸，而建議台灣 應思考何時及如何解封，他認為不能再追求零確診，須考慮與病毒共存。當天行政院長蘇貞昌主持擴大防疫 會議，立即指示指揮中心鬆綁相關指引，以人民生活和生計之便利為考量，包括降低二級警戒。但稍後陳時中卻提出截然相左的看法，稱需俟兩劑疫苗 覆蓋率提高到七、八成，再決定能否鬆綁。

賴明詔的建議，方向是正確的。全球去年起因疫情實施各種防疫管制措施，迄今將屆兩年。此刻，當其他國家都在逐步解封，設法讓民眾回歸正常生活；台灣卻因除不盡的星火疫情始終維持嚴峻管制，民眾付出不自由與生計困頓為代價，卻看不到煎熬的盡頭。人們不能自由出入國境或四處旅行倒在其次，最難過的是，政府的防疫仍停留在去年的步調和思維，疫苗購買及施打策略嚴重滯後，處於仰賴施捨捐贈的被動地位。當台灣的「防疫韌性」被列為全球倒數，甚至低於奈及利亞等非洲國家，蔡政府還不知道要改弦易轍，未免太愚頑魯鈍了。

從蔡政府官員南轅北轍的矛盾回應，即可知，整個政府團隊根本不知道要如何應付這個局面。蘇貞昌主張鬆綁防疫管制及降低二級警戒，顯示他清楚民眾對此怨懟已深，若繼續縮緊恐引發反彈。至於陳時中所言「兩劑覆蓋率要達七、八成」才能解封，若非推諉，則根本是風涼話。台灣目前仍有過半人口打不到第一劑，試問，以指揮中心目前掌握的疫苗數量，要何年何月才能達到那個覆蓋率？但在此之前，指揮中心沒有辦法在防疫策略上作任何調整，讓防疫管制更符合人性並兼顧經濟活動嗎？

蘇貞昌與陳時中的矛盾立場，恰恰暴露了蔡政府「知」與「行」的落差。用白話說，蘇貞昌知道防疫措施到了該鬆綁的時候，但陳時中無法承諾這點；原因是政府的疫苗部署徹底失敗，一則敗在對高端的不正常押寶，二則敗在對BNT的刁難與拖延，三則敗在對疫苗重要性和需求的錯誤估計。說穿了，就是整個蔡政府不曾積極思考國家防疫政策的出路與得失，只是在政治上一味賣弄，遇到問題便得過且過，以致全體國民都被拖進了渾水。

從一件小事，即可看出蔡政府在防疫部署上如何嚴重失衡，且心態偏頗。行政院最近宣布，要將8400億（台幣，下同，約303.8億美元）防疫紓困特別預算中僅剩的1600億元全數提空，其中1200億用於五倍券，近70億用於動滋券、國旅券、藝FUN券、農遊券，其餘則用於農漁、急難救助等補貼。20個月來，蔡政府四度追加防疫紓困特別預算，迄今揮霍了8400億元而毫不手軟。最諷刺的是，在8400億預算中，用於購買疫苗的預算僅340億元，占比4％；更誇張的是，連第一波訂購的疫苗至今都有六成尚未抵達。

一個國家花大把預算去紓困，又發放三倍券、五倍券、動滋券等不同名目的煙火去搞振興；但對於全民防疫「基本功」的疫苗，卻只肯花4%的力氣去應付。這像是一個理路清晰、為國為民的政府嗎？五倍券吹噓得再用力，紓困的銀子撒得再多，對於防疫工作卻不疾不徐地拖著，台灣要何年何月才能達到「兩劑覆蓋率七成」的境地？

賴明詔問得好，台灣到了要思考如何與病毒共存的時候了，不能只有隔離與管制一招。至於具體要如何鬆綁，恐怕不是蘇貞昌或陳時中的思維所能解答，請廣邀專家與民間人士一起激盪智慧吧！