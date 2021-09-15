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長者苦等莫德納第二劑 陳時中：非不到是還沒等到

台灣新聞組／台北15日電
不少打過莫德納（Moderna）第一劑的長者，苦等不到第二劑。（本報資料照片）
不少打過莫德納（Moderna）第一劑的長者，苦等不到第二劑。（本報資料照片）

日本外務大臣茂木敏充14日宣布，再提供台灣50萬劑AZ疫苗，援台疫苗總數將達到390萬劑。這是日本提供台灣的第五批AZ疫苗。指揮中心指揮官陳時中昨表達感謝之意，稱這批疫苗可讓第二劑AZ接種速度更快；但有不少打過莫德納（Moderna）第一劑的長者，仍苦等不到第二劑。

陳時中昨表示，莫德納也快要進來了，速度會愈來愈快，「只要到貨，就會盡速開打第二劑」。他強調，「不是說等不到，是現在還沒等到」，但仍未透露下一批莫德納具體到貨時間。

台灣到貨疫苗總數為1493萬劑疫苗，其中五成五（819萬劑）來自友邦或企業捐贈，政府採購部分只有674萬劑，進一步細分疫苗種類，政府採購且到貨的莫德納疫苗僅150萬劑，遠低於國外捐贈253萬劑，換句話說，如果只靠指揮中心，目前疫苗覆蓋率僅達兩成九。

日本共提供台灣五批AZ疫苗，分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑、7月15日97萬劑及9月7日6.4萬劑，連同昨宣布的50萬劑，共390.4萬劑。

指揮中心統計，台灣疫苗涵蓋率為48.75%，但完整接種兩劑比率僅4.8%，208萬人接種一劑莫德納疫苗，到9月中旬就間隔十周、卻等不到第二劑，擔心保護力變差。

民眾黨昨提出數據指出，中央官員第二劑施打率是全國平均的13倍，六成五官員已打完兩劑，但年長者第二劑接種比率不到1%，質疑中央官員怕疫苗無效，一般百姓就不用怕嗎？民眾黨發言人蔡峻維說，許多75歲以上長者7月初施打第一劑莫德納後，一直在等中央開放第二劑，如今已是需要接種第二劑的時間，卻仍等無疫苗，「中央官員有看見這些人民著急的心情嗎？」蔡峻維批評，「中央官員打好打滿，第二劑施打率更是高過六成，難怪對於疫苗進口一點都不上心」。

陳時中解釋，政府官員因為「打得早」，所以有人打到第二劑，但目前只有1000多人完整接種莫德納。

疫苗 莫德納 台灣

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