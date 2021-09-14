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台疫情指揮中心：下旬研擬鬆綁措施

記者楊雅棠、邱宜君、蕭羽耘、張哲郢／台北報導
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

疫情指揮中心指揮官陳時中透露，9月20日後可能有些鬆綁措施，都在蒐集和討論中。

新北幼兒園群聚事件再擴大。台灣昨新增兩例本土個案、3例境外移入個案，本土個案皆為幼兒園群聚延伸個案，分別為居家隔離中的幼童（案16205）及其父親（案16204），累積32人染疫。陳時中表示，這兩例都在原先匡列中，在控制範圍內，「社區中沒有看到另外的感染者。」

新北市長侯友宜說，這兩例都是居家隔離期間陰轉陽，會再對16名接觸者採檢PCR，疫情看來是朝好方向來走，隱形傳播鏈也有效控制。新北市今天會針對整體疫情分析提出報告，餐廳內用也可望開放。

新增兩名本土個案分別為30多歲男性及未滿5歲女性，為父女關係，均有幼兒園接觸史，於9月6日匡列為居家隔離對象，爸爸於9月12日發燒，女童則無症狀。兩人接受採檢後確診，Ct值分別為19及29。

目前幼兒園群聚事件共匡列3537人，除一人要9月16日才能採檢，其餘皆採檢完畢，驗出27人陽性、3333人陰性、176人檢驗中。

台北市裝修工夫妻完整定序結果昨天出爐，與幼兒園其他確診者的序列都完全一致，研判為同一事件，目前整起事件共21人確認感染Delta變異株。

除了本土個案，昨新增3例境外移入，為1男2女，年齡介於30多歲至60多歲，分別自柬埔寨、美國及印尼入境，入境日期介於8月20日至9月1日。

台行政院長蘇貞昌建議疫情指揮中心考量國人生活及民眾生計便利，適度鬆綁二級警戒下管制措施。

陳時中表示，近日疫情雖然出現幾個事件，看起來都在控制之中，確實有在思考因應生活跟經濟必要，逐步放寬防疫規定，目前正在持續研議。由於目前的二級警戒將實施至9月20日，陳時中指出，9月20日可能鬆綁防疫規定，但目前還在搜集資料並和各部會討論階段，目前並沒有要加嚴的規畫。

另外，隨著中秋假期將近，各縣市開放烤肉的規定不一，陳時中說，指揮中心沒有打算訂定統一規範，各縣市政府可根據管理必要訂定指引。

日本政府昨日宣布，將再度捐贈台灣50萬劑AZ疫苗，陳時中昨天也在指揮中心記者會上對此表示非常感謝，由於目前台灣正在大規模展開第二劑AZ疫苗接種，日本捐贈台灣AZ疫苗，將能讓第二劑接種更快速。

陳時中表示，這是日本第五次捐贈台灣AZ疫苗，總計共有390.4萬劑。

陳時中 台灣 疫情

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