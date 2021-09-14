蘇貞昌指示鬆綁防疫管制 朝人性化開放

行政院長蘇貞昌建議疫情指揮中心適度鬆綁二級警戒下的管制措施。(圖：行政院提供)

近日多個縣市已連日維持零確診，行政院長蘇貞昌昨日於擴大防疫 會議中，建議疫情 指揮中心考量國人生活及民眾生計上的便利性，以嚴格遵守防疫指引目標為前提，朝向愈來愈人性化和易於執行的方向，適度鬆綁二級警戒下的管制措施。

蘇貞昌指出，有鑑於目前台灣 疫情已趨平穩，且多數地方政府已有連續多日零確診的佳績，就疫情警戒二級下的管制措施，像是相關活動會展的活動人數上限以及容留人數等相關措施是否需調整，請疫情指揮中心適度鬆綁相關規範。

根據指揮中心公布的指引，自8月24日起至今，加強的二級警戒規範下，集會活動（含會展）人數上限為室內80人、室外300人，若人數超額，則須先向地方衛生局提報防疫計畫。

蘇貞昌昨天政策性指示適度鬆綁管制措施，雖僅舉例會場活動，但受到疫情衝擊的觀光、餐飲等內需產業，都期待能儘早鬆綁相關管制，振興經濟。

行政院發言人羅秉成昨指出，蘇揆昨召開擴大防疫會議，針對新北市某校園及社區疫情處理情形、疫苗施打情形以及二級警戒下之相關管制措施等議題進行討論。

指揮中心發言人莊人祥則表示，關於會展與活動或其他指引，可由經濟部或相關部會提出規畫，送指揮中心討論，指揮中心會再討論是否、以及如何放寬有關規範。

對於部分疫情穩定的縣市，莊人祥表示，可根據現有的指揮中心指引，依據各縣市自身需求去調整放寬，如要再進一步放寬，仍須先有部會向指揮中心提報、通過的指引出爐。

經濟部表示，先前已提報並公布放寬相關指引，對於行政院的指示，將會作為指揮中心和業者橋梁，在防疫前提下，看業者有何需求，進一步討論能如何放寬，取得平衡。

經濟部表示，活動與會展業目前仍受到的影響，不只有活動與容留人數限制，還包括國際人員移動的限制，因此仍持續給予該行業紓困，若疫情更穩定，就會滾動式檢討相關措施。