65%二類官員已打完兩劑莫德納 立委：難怪中央不急

民眾黨立委批評，65%二類官員已經打完兩劑莫德納，「難怪中央對莫德納到貨效率低一事完全不急」。(本報資料照片)

台灣 目前約343萬人接種第一劑莫德納疫苗 ，但僅有33萬人接種第二劑，超過300萬人等無第二劑。民眾黨昨批評，第二類中央及地方政府防疫 人員施打莫德納人數中，65%完成兩劑施打，「難怪中央對莫德納到貨效率低一事完全不急」。

民眾黨立委蔡壁如也呼籲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，「放下執念和面子問題」，調整疫苗施打順序，優先提供民眾第二劑疫苗，並捨身分、按年齡施打。

蔡壁如呼籲，以「極大化新冠肺炎高風險族群完整接受覆蓋率」為原則，充分利用BNT可單一品牌使用、可與AZ混打的特性，發揮接種的最大效益。

不過，丹麥在完全接種疫苗覆蓋率達八成後，宣布解除所有防疫政策，「冠狀病毒之父」中研院院士賴明詔建議，社區已經不太可能清零，持續零確診，也不能永遠封鎖國境，台灣或可參考丹麥做法，在完全接種疫苗覆蓋率達到一定程度後，逐步解除防疫措施，讓民眾學習如何與新冠病毒共存。

陳時中並不認同，他說，以色列和新加坡完整接種率均超過八成，最近每日平均新增病例還有6500人、550人。

台大公衛流病與預醫所兼任教授金傳春表示，台灣不可能長久鎖國，但現在也無條件與病毒共存，因為接種率偏低；Delta變異株已經侵台，指揮中心每天開記者會，卻至今都沒提出任何有系統的、長遠的科學防疫計畫。