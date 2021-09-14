我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

65%二類官員已打完兩劑莫德納 立委：難怪中央不急

記者吳亮賢、邱宜君／台北14日電
民眾黨立委批評，65%二類官員已經打完兩劑莫德納，「難怪中央對莫德納到貨效率低一事完全不急」。(本報資料照片)
民眾黨立委批評，65%二類官員已經打完兩劑莫德納，「難怪中央對莫德納到貨效率低一事完全不急」。(本報資料照片)

台灣目前約343萬人接種第一劑莫德納疫苗，但僅有33萬人接種第二劑，超過300萬人等無第二劑。民眾黨昨批評，第二類中央及地方政府防疫人員施打莫德納人數中，65%完成兩劑施打，「難怪中央對莫德納到貨效率低一事完全不急」。

民眾黨立委蔡壁如也呼籲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，「放下執念和面子問題」，調整疫苗施打順序，優先提供民眾第二劑疫苗，並捨身分、按年齡施打。

蔡壁如呼籲，以「極大化新冠肺炎高風險族群完整接受覆蓋率」為原則，充分利用BNT可單一品牌使用、可與AZ混打的特性，發揮接種的最大效益。

不過，丹麥在完全接種疫苗覆蓋率達八成後，宣布解除所有防疫政策，「冠狀病毒之父」中研院院士賴明詔建議，社區已經不太可能清零，持續零確診，也不能永遠封鎖國境，台灣或可參考丹麥做法，在完全接種疫苗覆蓋率達到一定程度後，逐步解除防疫措施，讓民眾學習如何與新冠病毒共存。

陳時中並不認同，他說，以色列和新加坡完整接種率均超過八成，最近每日平均新增病例還有6500人、550人。

台大公衛流病與預醫所兼任教授金傳春表示，台灣不可能長久鎖國，但現在也無條件與病毒共存，因為接種率偏低；Delta變異株已經侵台，指揮中心每天開記者會，卻至今都沒提出任何有系統的、長遠的科學防疫計畫。

疫苗 防疫 台灣

上一則

男涉弒母分屍4袋 辯稱殺大豬留血跡

下一則

冷眼集／振興券搞抽籤吝廣發 到底振興了誰？

延伸閱讀

新聞眼／蘇貞昌未打第二劑 柯文哲一語戳破罩門

新聞眼／蘇貞昌未打第二劑 柯文哲一語戳破罩門

新北Delta擴散？北市國中生染疫 來源不明

新北Delta擴散？北市國中生染疫 來源不明
台北市國中生染疫來源不明 學校停課5天

台北市國中生染疫來源不明 學校停課5天
新聞評論／疫苗缺、篩檢漏 全台陪陳時中「坐牢」

新聞評論／疫苗缺、篩檢漏 全台陪陳時中「坐牢」

熱門新聞

陳姓男子不斷強調自己「畢業於國立政治大學，學識、人品、能力、品味、高尚程度、工作努力、治事嚴謹決不輸給妻子」，法院認為他輕蔑妻子且自認高高在上，判准妻子離婚之訴。陳提再審，台灣高等法院駁回。（示意圖／聯合報系資料照）

「我去的機場比妳搭的公車多」大學畢業夫鄙視妻 判離

2021-09-09 19:58
冠狀病毒之父賴明詔與妻子翁惠瑛一起在防疫旅館隔離，並在隔離中過生日。取材自賴明詔臉書

冠狀病毒之父：台下步應檢討如何解封 考慮與病毒共存

2021-09-12 18:18
長榮海運第一艘2.4萬TEU級貨櫃船「長範輪」（Ever Ace）明天上午將靠泊英國最大的貨櫃港費利克斯托（Felixstowe）。 （圖／台灣港務公司提供）

長榮巨無霸長範輪 全球最大貨櫃船 將抵英最大貨櫃港

2021-09-11 20:06
中研院前院長翁啟惠。本報資料照片

台灣第一人 翁啟惠將獲頒威爾許化學獎

2021-09-07 11:20
台灣最新民調顯示，有87.5%的民眾反對中共的「一國兩制」。圖為蔡英文總統。(美聯社)

陸委會民調：近9成台灣民眾反對「一國兩制」

2021-09-09 12:34
境外Delta威脅步步往社區傳播的階段逼近，有專家呼籲比照香港等國「入境檢疫時間應延長至21天、採檢5次」。圖為入境旅客在入境大廳聽填寫資料等候進行採檢。（本報資料照片）

台灣防堵Delta 專家建議：入境檢疫延至21天

2021-09-10 02:30

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況