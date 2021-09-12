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北市某國中學生確診非Delta 柯文哲：危機解除

台灣新聞組／台北12日電
北市府宣布600多位學生13日復課，11日是補課日，師長在門口向學生打氣，提醒做好防疫。（記者林俊良／攝影）
北市府宣布600多位學生13日復課，11日是補課日，師長在門口向學生打氣，提醒做好防疫。（記者林俊良／攝影）

昨天沒有新增本土病例，北市松山區確診國中生檢體經基因定序為Alpha變異株，顯示Delta變異株並未從新北群聚擴散至北市；新北幼兒園群聚仍維持27例，已20例基因定序為Delta變異株，包含與板橋社區大樓有關的裝修工夫婦。案例未新增，指揮中心指揮官陳時中表示，目前看來台灣疫情處於可控狀態。

台大兒童醫院院長黃立民指出，若北市國中生證實感染Delta變異株，代表Delta已在台灣多點爆發，目前確認為Alpha變異株，疫情相對還在本土傳播內。台北市長柯文哲昨則表示，危機解除。北市府也宣布，採取預防性停課的松山區兩國中、中山區一國小，共649位學生，周一可以復課。

北市松山區國中生染疫，從基因定序來看，可能是8月前遭感染舊案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，其一採Ct值35.94，2採陰性，研判已感染一段時間。患者8月初胸痛，此非新冠肺炎典型症狀，可能為感染後遺症，估計在8月初前已感染，該案的妹妹跟家人PCR檢驗皆為陰性。

新北幼兒園群聚基因定序新增8例Delta變異株感染，包含幼兒園接觸者同住家人、曾至板橋大樓的社區接觸者與裝修工夫妻。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，這代表裝修工夫婦與新北幼兒園群聚案可能為同一事件。新北市長侯友宜表示，新北昨確診個案數為零，群聚控制中。

外界質疑，幼兒園群聚相關的埃及爸爸，其居住社區全部接受PCR篩檢，為何幼兒園老師居住社區卻不用？指揮中心發言人莊人祥表示，板橋社區大樓有六人三戶感染，幼兒園老師與先生居住大樓只有一戶感染，狀況不同。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，台大麻醉護理師確診後，疫調發現其住在相關大樓，且又有案例，所以全棟篩檢。

埃及爸的妻、兒及一同返台的親哥、表哥確診。其妻子不解未被告知採檢血液如何運用、且居住樓層被公開，表示「熱愛台灣，卻仍像熱臉貼冷屁股。」陳時中呼籲，「希望大家不要獵巫」，對防疫沒幫助。至於埃及個案血液採檢聯繫造成誤會，羅一鈞指出，雙方語言隔閡，會改善溝通方式。

Delta變異株 台灣 陳時中

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