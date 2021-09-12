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解救莫德納孤兒 ACIP研議第2劑混打BNT

記者陳雨鑫、楊正海／台北12日電
打過莫德納的現在恐成「疫苗孤兒」，對於打過莫德納可否混打BNT，指揮中心表示有討論這個可能性。 （歐新社）
打過莫德納的現在恐成「疫苗孤兒」，對於打過莫德納可否混打BNT，指揮中心表示有討論這個可能性。 （歐新社）

許多長輩接種第一劑莫德納疫苗，眼看第二劑接種時間將至，遲遲等不到莫德納抵台，第二劑能否混打BNT疫苗，引發關注。指揮中心昨天指出，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員會已針對莫德納混打BNT進行討論，將參考國外規範並評估台灣疫情，再決定是否開放。

另外，美國最快可能於10月底獲授權開放5至11歲兒童接種BNT，指揮中心指揮官陳時中表示，台灣是否比照，將觀察各國做法，交由台灣專家討論。

第二劑莫德納疫苗遙遙無期，已有專家建議，同屬mRNA疫苗的BNT疫苗目前供貨相對穩定，來不及打第二劑莫德納者，應混打BNT疫苗，達到完整保護力。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨天表示，ACIP委員昨天已討論莫德納混打BNT的可能性，但目前沒有足夠證據能夠瞭解兩者混打的效力。

張上淳表示，國際上僅加拿大允許莫德納混打BNT疫苗，歐盟部分國家也開放，但並非正式規範。專家小組現在並未找到任何嚴謹的科學證據，顯示兩者可以混打。專家小組昨天討論，將參考國際混打莫德納與BNT的情形，評估台灣疫情狀況與疫苗到貨，再研議是否開放混打。

ACIP委員、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，下一批莫德納疫苗不知什麼到貨，擔心疫情再起，不利於高風險族群。昨討論時，最大的問題是國際間實證不足，美國打莫德納疫苗最多，但疫苗量充足，不需混打BNT，加拿大因疫苗極度缺乏開放混打BNT，尚未有明確數據顯示效果與副作用。

台北市長柯文哲昨指出，其實台灣今天有一很大的問題，完全沒有計畫，為什麼不同的年齡打的疫苗不一樣，75歲以上打AZ，65歲到70歲打莫德納，根本也沒有什麼科學根據，「我知道為什麼，就是有什麼打什麼，人家施捨我們什麼就打什麼。」

疫苗 莫德納 BNT

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