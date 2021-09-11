台本土、死亡都+0 裝修工夫妻皆為Delta變異株

指揮中心疫情監測組組長周志浩（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台灣新增5例境外移入COVID-19確定病例，自南非 、越南 、日本入境；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮官陳時中指出，今天沒有本土案例，民眾關心新北群聚，沒有特別的進展，但後續有新的定序都是Delta變異株 。另外，北市某國中生基因定序為Alpha變異株，裝修工人及太太定序出來皆為Delta變異株。

台灣新增5例境外移入COVID-19確定病例，自南非、越南、日本入境；另確診個案中無新增死亡。（圖：指揮中心提供）

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醫療應變組組長羅一鈞指出，針對幼兒園群聚案維持27例，已基因定序18例皆為Delta變異株。其中案16165有驗出抗體S為陽性、N抗體為陰性，屬新感染的案例。其中國中生的IgG為陽姓，PCR檢驗一採其Ct值35.94，二採則陰性，研判感染一段時間，初步研判是舊案，8月初有胸痛就醫症狀，感染可能是在8月初之前，因胸痛並非是新冠肺炎感地症狀，可能是後續留下來的後遺症，以此作為參考，而該案他的妹妹跟家人PCR檢驗都是陰性。

接觸者採檢結果。（圖：指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，為3女2男，年齡介於20多歲至50多歲，分別自南非(案16180)、越南(案16181至案16183)、日本(案16184)入境，入境日介於8月27日至9月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,965,908例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,948,529例排除)，其中16,074例確診，分別為1,457例境外移入，14,563例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、台北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。