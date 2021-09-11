Delta升溫刺激打氣 AZ預約61萬人秒殺 年輕人也搶

第7輪AZ疫苗，開放23至28歲民眾施打。(中央社)

Delta變異株疫情升溫，台灣昨天開放第八輪AZ疫苗預約，截至昨天傍晚5時，有61萬多人預約成功；年輕人也搶打第七輪AZ疫苗，許多縣市每天接種率破九成，為把疫苗藥劑發揮到淋漓盡致，台中市疫苗使用率更超過百分百；連帶地高端疫苗 也變搶手，比起「退打潮」時，彰化縣甚至多了三倍。

機師突破性感染、新北幼兒園群聚催動新冠疫苗打氣，前日有29萬5212人接種疫苗，逼近單日高峰31萬人次，指揮中心昨公布疫苗剩餘數量，AZ疫苗131萬劑，BNT 疫苗約185萬劑，高端剩餘10萬劑，莫德納 疫苗僅存零星劑量。

昨天預計接種第一劑與第二劑的民眾同時湧入預約平台，系統一度不堪負荷。彰化縣衛生局長葉彥伯說，昨天AZ預約「秒殺額滿」。而台中市衛生局統計，第七期AZ截至9日預約11萬5485人，到打加上候補人數高達12萬3118人，疫苗使用率超過百分百。

另外，部分長輩打完第一劑莫德納疫苗已逾十周，但遲遲等不到第二劑，擔心超過12周沒有打第二劑，保護力會逐漸失效。台大兒童醫院院長黃立民表示，若BNT疫苗到貨量相對穩定，政府可考慮以BNT疫苗彌補莫德納，開放接種莫德納疫苗的長輩，第二劑混打BNT疫苗。

截至目前，約343多萬人接種第一劑莫德納疫苗，但第二劑遙遙無期。7月19日以前完成第一劑莫德納接種近190萬人，依莫德納疫苗說明書建議，第一劑與第二劑應間隔10到12周，至少要在9月26到10月10日之間接種第二劑。疫苗預約平台顯示，獨愛莫德納的「莫粉」尚有65.5萬人，仍在苦苦等待。

黃立民表示，僅接種一劑莫德納疫苗，即使過了12周，保護力不會歸零，但現在面對Delta變異株，接種第一劑莫德納疫苗的保護力幾乎在五成以下。BNT與莫德納同屬ｍRNA疫苗，混打保護力相同，接種後的副作用也類似，莫德納到貨量不足，無法滿足第二劑施打，呼籲政府盡速提供BNT疫苗。