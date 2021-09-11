我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

Delta升溫刺激打氣 AZ預約61萬人秒殺 年輕人也搶

台灣新聞組╱台北11日電
第7輪AZ疫苗，開放23至28歲民眾施打。(中央社)
第7輪AZ疫苗，開放23至28歲民眾施打。(中央社)

Delta變異株疫情升溫，台灣昨天開放第八輪AZ疫苗預約，截至昨天傍晚5時，有61萬多人預約成功；年輕人也搶打第七輪AZ疫苗，許多縣市每天接種率破九成，為把疫苗藥劑發揮到淋漓盡致，台中市疫苗使用率更超過百分百；連帶地高端疫苗也變搶手，比起「退打潮」時，彰化縣甚至多了三倍。

機師突破性感染、新北幼兒園群聚催動新冠疫苗打氣，前日有29萬5212人接種疫苗，逼近單日高峰31萬人次，指揮中心昨公布疫苗剩餘數量，AZ疫苗131萬劑，BNT疫苗約185萬劑，高端剩餘10萬劑，莫德納疫苗僅存零星劑量。

昨天預計接種第一劑與第二劑的民眾同時湧入預約平台，系統一度不堪負荷。彰化縣衛生局長葉彥伯說，昨天AZ預約「秒殺額滿」。而台中市衛生局統計，第七期AZ截至9日預約11萬5485人，到打加上候補人數高達12萬3118人，疫苗使用率超過百分百。

另外，部分長輩打完第一劑莫德納疫苗已逾十周，但遲遲等不到第二劑，擔心超過12周沒有打第二劑，保護力會逐漸失效。台大兒童醫院院長黃立民表示，若BNT疫苗到貨量相對穩定，政府可考慮以BNT疫苗彌補莫德納，開放接種莫德納疫苗的長輩，第二劑混打BNT疫苗。

截至目前，約343多萬人接種第一劑莫德納疫苗，但第二劑遙遙無期。7月19日以前完成第一劑莫德納接種近190萬人，依莫德納疫苗說明書建議，第一劑與第二劑應間隔10到12周，至少要在9月26到10月10日之間接種第二劑。疫苗預約平台顯示，獨愛莫德納的「莫粉」尚有65.5萬人，仍在苦苦等待。

黃立民表示，僅接種一劑莫德納疫苗，即使過了12周，保護力不會歸零，但現在面對Delta變異株，接種第一劑莫德納疫苗的保護力幾乎在五成以下。BNT與莫德納同屬ｍRNA疫苗，混打保護力相同，接種後的副作用也類似，莫德納到貨量不足，無法滿足第二劑施打，呼籲政府盡速提供BNT疫苗。

高端疫苗 莫德納 BNT

上一則

惠譽調升台信評至AA 稱「中國台灣」惹議

下一則

幼兒園是全新序列 台灣三大Delta群聚案 定序皆不同

延伸閱讀

白宮：一旦追加劑疫苗普及 拜登將接種

白宮：一旦追加劑疫苗普及 拜登將接種
日均逾千人死亡 未接種者染疫病歿機率高11倍

日均逾千人死亡 未接種者染疫病歿機率高11倍
德國BNT：臨床結果佳 兒童疫苗有望10月上市

德國BNT：臨床結果佳 兒童疫苗有望10月上市
CDC釋出三項新研究：莫德納防疫效果最佳

CDC釋出三項新研究：莫德納防疫效果最佳

熱門新聞

陳姓男子不斷強調自己「畢業於國立政治大學，學識、人品、能力、品味、高尚程度、工作努力、治事嚴謹決不輸給妻子」，法院認為他輕蔑妻子且自認高高在上，判准妻子離婚之訴。陳提再審，台灣高等法院駁回。（示意圖／聯合報系資料照）

「我去的機場比妳搭的公車多」大學畢業夫鄙視妻 判離

2021-09-09 19:58
波蘭贈送的40萬劑AZ疫苗5日清晨抵達台灣。（本報資料照）

波蘭贈台40萬劑AZ疫苗後 外長稱台灣是中國一部分

2021-09-06 12:25
中研院前院長翁啟惠。本報資料照片

台灣第一人 翁啟惠將獲頒威爾許化學獎

2021-09-07 11:20
海軍永順軍艦。(取材自中華民國海軍全球資訊網)

艦長與士官深夜關門3小時「修電腦」男被處分 女遭調職

2021-09-05 23:11
台灣最新民調顯示，有87.5%的民眾反對中共的「一國兩制」。圖為蔡英文總統。(美聯社)

陸委會民調：近9成台灣民眾反對「一國兩制」

2021-09-09 12:34
蒲添生受國民黨委託製作的「蔣中正戎裝像」，是台灣第一件蔣中正銅像。完成後遭質疑不應讓蔣中正身著軍服卻又沒有戴軍帽，甚至威脅要槍斃蒲添生。但蒲添生卻未屈服。後來老蔣總統也順從了蒲氏的想法。這座銅像在解嚴後不知所蹤，但蒲家保留原模。（記者陳宛茜／攝影）

蔣中正不戴軍帽、魯迅埋花園40年 台灣蒲添生故居處處故事

2021-09-05 18:09

超人氣

更多 >
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名
911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴