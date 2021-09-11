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台灣第2劑覆蓋率全球排140名 柯文哲：無法理解

台灣新聞組╱台北11日電
專家認為，高齡長輩打完第一劑莫德納已經超過10周，遲遲等不到第二劑；若超過12周沒打第二劑，保護力會逐漸失效。圖為示意圖。(本報資料照片)
專家認為，高齡長輩打完第一劑莫德納已經超過10周，遲遲等不到第二劑；若超過12周沒打第二劑，保護力會逐漸失效。圖為示意圖。(本報資料照片)

行政院長蘇貞昌日前表示，他是全台第一個打疫苗的，但到現在還沒有打第二劑，「所以我打第二劑疫苗時，代表台灣疫苗很夠了」，對此，台北市長柯文哲昨下午在防疫記者會中吐槽，對於打不到疫苗的人來說，是關心自己能否打得到疫苗，不會關心蘇貞昌打不打得到疫苗；柯並批評與其花8400億元去搞防疫，不如疫苗買來打一打，不就解決了？

台灣疫苗不足情形飽受批評，柯文哲說，執政者自己要處理的問題，對於國際疫苗不足，台灣在世界經濟體的排名大概在22，台灣不是小國，是中等國家，但很難理解到底發生什麼事，據他所知，如果算第二劑的覆蓋率，台灣是140多名，「但我們在世界排名不是20到22名嗎，為何疫苗排到100多名？實在無法理解。」

柯文哲說，台北市是盡量不要受疫情所控制，他要求市政推動不准受到干擾，寧可拉一批人來做防疫，但這樣還是耗掉很大能量，不論中央或地方，都耗掉很大力量在防疫，所以政府與其花8400億，不如疫苗買來打一打，不是就解決了？不需要搞得大家這麼痛苦。

另據台北中國時報報導，行政院日前將新冠特別預算第四次追加預算案送至立法院，國民黨立委徐志榮質疑，總計舉債8400億元台幣的特別預算有如「天坑」，即便花了這麼多錢，20到37歲族群很大一部分仍沒有打到疫苗，絕大部分人民也還沒等到第二劑疫苗，「老百姓辛苦的納稅錢不應該是這樣花。」

疫苗 台灣 防疫

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