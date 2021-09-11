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新北Delta擴散？北市國中生染疫 來源不明

台灣新聞組／綜合11日電
雙北接連在校園傳出確診，有12間學校受到影響。（記者潘俊宏／攝影）
雙北接連在校園傳出確診，有12間學校受到影響。（記者潘俊宏／攝影）

台灣昨新增兩例本土案例，五例境外移入，一例確診死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，兩例本土病例分別在台北市跟新北市，其中一人是松山區某國中學生，目前全校停課五天，個案的妹妹就讀國小，目前檢驗為陰性。但該名國中生感染源尚不明，且與新北幼兒園群聚暫無任何關聯點，仍在疫調。

松山區國中生染疫是否為新北Delta病毒擴散？陳時中表示，先前已針對不明感染源案例進行基因定序，該名國中生檢體也會加速送驗。板橋社區大樓的埃及爸一家三口，其太太（案16155）及兒子（案16145）基因定序昨天出爐，證實為Delta變異株，顯示三人為同一感染源，新北幼兒園確診案例維持27例。

另外，埃及爸的親哥（案16170）、表哥（案16169）三兄弟皆判定境外移入個案，但指揮中心醫療應變組組長羅一鈞指出，埃及爸抗體陽性，但其親哥、表哥為陰性，推估感染時間為最近七天至十天內，可能是這起群聚案中較晚感染個案，後續仍要看Ct值變化，不排除改為本土案例。

至於家住文山區的板橋大樓裝修工及太太，確診後基因定序仍未出爐，但疫調結果傳出「未曾進入社區」、「進入社區二分鐘」、「出入三次」等說詞。陳時中指出，疫調需再三詢問，並搭配實聯制資訊，才能將足跡拼湊完整。羅一鈞指出，裝修工發病日晚於埃及一家三口，無足夠證據顯示為感染源。

新北市爆發Delta變異株新群聚案例的敏感時刻，北市突傳出有國中生確診，讓雙北疫情是否升溫成焦點。台北市長柯文哲昨表示，北市過去七天有三例，其中兩例是不明感染源，暫時無法確認是沒事，還是暴風雨前的寧靜，市府正繃緊神經觀察。

雙北接連在校園傳出確診，柯文哲說，北市因此居家隔離人數有405人，有12間學校受影響，1536人停課。不過，許多家長們擔心疫情發展，北市已有4339名學生請防疫假，占1.34%；新北昨天高中職以下含公私立幼兒園學生請防疫假人數為5864人，占1.27%。

陳時中 疫情 防疫

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