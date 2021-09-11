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立院下周開議 藍嗆蘇貞昌「先向染疫死者道歉再報告」

台灣新聞組／台北11日電
立法院7日在台中民主議政園區舉辦110年新進人員議事、法制、預算研習活動，立法院長游錫堃（後立者）等人出席。（中央社）
立法院7日在台中民主議政園區舉辦110年新進人員議事、法制、預算研習活動，立法院長游錫堃（後立者）等人出席。（中央社）

立法院新會期下周五才開議，但藍綠硝煙四溢，昨天朝野協商時，國民黨團一度要求行政院長蘇貞昌先道歉再報告。由於疫苗採購、萊豬進口等重量級議題將由衛環委員會處理，藍綠都想搶下衛環召委，民眾黨立委賴香伶將成關鍵一票，但她說，目前傾向將票投給自己，因為現在政治氛圍，「不太適合跟民進黨合作」。

衛環委員會成藍綠兵家必爭之地，民進黨九席、國民黨五席、民眾黨一席。據了解，目前民進黨擬推出立委吳玉琴擔任召委，另一名召委人選仍在討論；若民眾黨與民進黨合作，民進黨推出的兩席召委候選人可望分別拿下五票，與國民黨形成「五比五」，最後再比抽籤手氣決勝負，成為朝野攻防第一戰。

上個會期，民眾黨團與民進黨團合作，在經濟、教文、衛環委員會選擇投給民進黨立委，民進黨則在交通委員會召委投票支持民眾黨立委邱臣遠。對於新會期是否延續和民進黨合作？邱臣遠說，目前黨團還沒有討論，但民眾黨仍希望能爭取到召委，以經濟跟交通委員會為主要目標。賴香伶則表示，目前傾向將票投給自己，但最後仍會遵照黨團決定。

民進黨立法院黨團書記長蔡適應說，上會期民進黨團與民眾黨團在召委選舉合作，此次也抱持同樣開放態度，最大的目標就是要確保議事順利運作。

國民黨團書記長陳玉珍指出，民進黨執政表現差，在野黨應該要統一戰線才能制衡，有信心召委選舉能爭取到與民眾黨團合作機會。

目前國民黨團在內政、國防、財政、司法等四委員會篤定有一席召委，經濟、交通與衛環委員會若也獲民眾黨團支持或至少保持中立，也可各再有一席召委；但若民眾黨團續與民進黨團合作，則要靠抽籤決勝負。

立法院昨天朝野協商，中秋節過後的22、23日加開兩次院會，邀請蘇貞昌報告「3+11」決策過程、疫苗採購與紓困5.0預算，24日再邀蘇施政報告。朝野協商時，國民黨團要求蘇貞昌到立院專案與施政報告前，必須先就800餘位民眾染疫身亡與700多位民眾接種疫苗死亡與打不到疫苗百姓等表現道歉，但遭民進黨團勸阻。

民進黨團總召柯建銘表示，就疫情表現，總統以降已道歉很多次，蘇貞昌在專案報告中也一定會面對，「蘇貞昌智慧不亞於我們」，不應以蘇道歉與否這樣的廉價的政治操作，杯葛蘇上台。

經過溝通，國民黨團總召費鴻泰同意讓步，但是仍要求蘇貞昌必須詳細說明3+11與疫苗採購專案報告，道歉與否留給社會公評；至於衛環委員會疫苗調閱小組要兩個召委輪值才能開會，最後在朝野均同意下，民進黨團也讓步。

民進黨 國民黨 疫苗

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