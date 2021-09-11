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疫情當前+明年大選 立院新會期將砲火四射

台灣新聞組／台北11日電
立法院新會期展開，民眾黨團早前在議場前開記者會。（記者李承穎／攝影）
立法院新會期展開，民眾黨團早前在議場前開記者會。（記者李承穎／攝影）

立法院即將開議，適逢公投將於12月舉行，再加上疫情當前、明年大選年，新會期預料將砲火四射。新竹市長林智堅拋出大新竹議題，民進黨團總召柯建銘日前提出修改地方制度法，如果要趕上明年大選期程，新會期勢必要加速處理，但在野黨質疑聲不斷，有意角逐新竹縣市長的立委也不可能輕易放行，修法牽動選舉角力，預料將從中央燒到地方。

國民黨團總召費鴻泰說，距離明年地方選舉還很久，現在考慮選舉攻防早了點；新會期將是預算會期，要審議中央政府與國營事業預算，其中牽涉對地方補助的預算，會尊重地方意見，牽涉地方議題會細膩處理。

民眾黨團總召邱臣遠表示，現階段疫情仍有變化，變種病毒來勢洶洶，新會期將著重紓困疫苗議題、憲改、疫苗調閱小組、太魯閣號事故調查小組升級、四大公投等議題。

時代力量黨團在新會期將著重五大預算、紓困振興、疫苗採購、防疫等議題。時代力量黨團副總召陳椒華則說，她將持續關注農地掩埋爐渣的環境汙染問題、翁茂鍾案及中資入侵台灣、國防採購弊案等議題；對於明年選舉，時力會持續努力，尋求優秀人選。

民進黨立法院黨團書記長蔡適應說，立法院昨天朝野協商，要求行政院長蘇貞昌針對「3+11」決策過程，以及疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備詢；蘇揆也將針對紓困振興特別預算第四次追加預算案做報告，都是重點議題；本會期為預算會期，能否讓追加預算案和總預算案順利過關，是最重要的事情。

預算 疫苗 紓困

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