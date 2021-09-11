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黑白集／振興？作秀？5倍券5倍不環保

黑白集
行政院長蘇貞昌。（圖：行政院提供）
行政院長蘇貞昌。（圖：行政院提供）

蘇貞昌搖頭晃腦地介紹放大的五倍券樣張：哪裡用了螢光纖維絲，哪裡設計了空壓圖紋，哪裡採取凹版觸感印紋和浮凸符碼，又用了什麼變色油漆。說得口沫橫飛，卻恰恰印證了五倍券的華而不實；許多券可能不會被觸摸到，就要送去銷毀。

三倍券和五倍券都是一用即棄的短命產品，違反環保愛地球的精神。它印製得愈精美，耗費的成本愈高，就愈凸顯政府的浮華不實。中央銀行印製的紙鈔，每張從發行到銷毀平均可周轉22次，百元鈔票的使用年限約一年半，千元大鈔則是兩年半。但五倍券和三倍券都只能用一次，有些券連手都沒沾到，就要銷毀。

蘇貞昌連兩年發振興券，不表示他多關心經濟，他喜歡的是自己上場作秀炫恩的感覺。現在預告時表演一次，正式上路時再來一次，看著民眾排隊領券也能讓他開心，自己上陣使用還可再演一次。有這麼多場宣傳秀可演，他怎會甘願把5000元現金直接滙入民眾帳戶？

五倍券用的是歐洲進口的上等紙，每張印製成本台幣3元，行政成本20多億元。雖然砍的不是台灣的樹，卻是我們地球的樹，台灣人用一次就把它們全銷毀，不會太狠嗎？諷刺的是，振興券的印製和銷毀是同一標案，同一隻手定生死。

蘇貞昌沒有環保永續的觀念，而他滿朝文武又有誰知惜物？

台灣

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