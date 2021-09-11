幼兒園是全新序列 台灣三大Delta群聚案 定序皆不同

新北市某大樓爆發社區感染，多所小學、幼兒園預防性停課。有小朋友因篩檢的不適感，在媽媽懷裡大哭。（記者胡經周／攝影）

Delta入侵台灣 導致疫情 升溫，根據指揮中心基因定序，發現新北市幼兒園群聚與桃園機師案、屏東枋山案感染的Delta變異株序列完全不同，屬於全新序列，且差異更大，也和境外移入病例不相同。台灣陸續出現Delta案例，專家建議，要有和病毒共存的準備，提升高風險族群第二劑疫苗 覆蓋率，更重要的是保住醫療量能。

指揮中心指揮官陳時中表示，病毒本來就會變異，這不代表過去有潛藏病例。至於新北幼兒園群聚，目前不敢說疫情可控，因有部分人尚在隔離中，但至少沒有惡化。

亞東醫院院長邱冠明表示，先前各國都在流行Delta，台灣仍以Alpha為主，彷彿活在平行時空，如今陸續出現個案，「我們已經是震央」；他認為，醫院面對新冠病例已有經驗，盼勿再發生院內感染，應拉高防疫態勢，保住醫療量能。

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉表示，新加坡自9月8日起，採取「與病毒共存」的策略，每天不再提供感染源不明的病例數，也不將疫苗覆蓋率當作重點，改關注住院患者比率。她表示，台灣也該這樣，應從「雲端下凡」，正視病毒環伺在你我身邊。

林口長庚醫院副院長、感染科醫師邱政洵表示，病毒不斷變異，這幾類Delta的毒性、傳染力都差不多。他認為，新冠病毒漸漸「流感化」，無症狀、輕症占多數，但傳染力還是在，政府應加速檢驗揪出確診者，民眾也要提高警覺。

邱政洵表示，社區或許有潛藏隱形傳播鏈，像新北幼兒園群聚，傳到老師才浮出水面。以目前狀況，北區學校風險較高，但不排除南部也有，預防性停課影響孩子就學、家長工作，對國家生產力成為傷害，力道需拿捏剛好。

指揮中心公布9月3日到9日境外移入病例基因定序結果，14名病例中，一例感染Alpha變異株，其餘13例為Delta變異株，14人中有5人突破性感染，其中一例混打AZ與莫德納疫苗仍染疫，也是台灣首見混打後感染Delta的案例。

何美鄉表示，從國內外資料可以得知，突破性感染一定會發生，且發生機率很大，畢竟現在是「老疫苗」對抗「新的變種株」，各種品牌疫苗對上Delta，保護力明顯下降。