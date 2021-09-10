台北市國中生染疫來源不明 學校停課5天

新北市幼兒園、住宅大樓Delta群聚持續擴大，專家認為Delta變異株早就進入社區，圖為新北某大樓鄰近快篩站。圖／聯合報系資料照片

台灣 10日新增2例本土案例，5例境外移入，1例確診死亡。中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 指出，兩例本土病例分別在台北市跟新北市，其中1人是松山區某國中學生，目前全校停課5天，個案的妹妹就讀國小，目前檢驗為陰性。但該名國中生感染源尚不明，且與新北幼兒園群聚暫無任何關聯點，仍在疫調。

埃及爸一家3口同染Delta

松山區國中生染疫是否為新北Delta病毒擴散？陳時中表示，先前已針對不明感染源案例進行基因定序，該名國中生檢體也會加速送驗。板橋社區大樓的埃及爸一家3口，其太太（案16155）及兒子（案16145）基因定序10日出爐，證實為Delta變異株，顯示3人為同一感染源，新北幼兒園確診案例維持27例。

另外，埃及爸的親哥（案16170）、表哥（案16169）3兄弟皆判定境外移入個案，但指揮中心醫療應變組組長羅一鈞指出，埃及爸抗體陽性，但其親哥、表哥為陰性，推估感染時間為最近7天至10天內，可能是這起群聚案中較晚感染個案，後續仍要看Ct值變化，不排除改為本土案例。

至於家住文山區的板橋大樓裝修工及太太，確診後基因定序仍未出爐，但疫調結果傳出「未曾進入社區」、「進入社區2分鐘」、「出入三次」等說詞。陳時中指出，疫調需再三詢問，並搭配實聯制資訊，才能將足跡拼湊完整。羅一鈞指出，裝修工發病日晚於埃及一家3口，無足夠證據顯示為感染源。

幼兒園群聚案 屬全新序列

幼兒園群聚案基因定序與桃園機師案、屏東枋山案不同，屬於全新序列。陳時中表示，目前都已在適當匡列與隔離中，「相信只有零星個案，現在第一圈、第二圈都已經匡起來，擴出去的可能性應該是沒有了。」目前全案匡列接觸者2196人，1280人陰性，894人檢驗中。

兩桃園機師確診案，其密切接觸者197人2採皆為陰性，而機師之子匡列227人集中隔離者，2採也皆陰性，陳時中說，「疫情可以算是都控制住」。

10日新增兩例本土病例中，國中生為案16179，9月8日胸痛、呼吸痛，9月9日就醫採檢，10日確診，已匡列51人居家隔離。16173為60多歲男性，9月7日胸痛、肌肉痠痛等，9月8日就醫並採檢，10日確診，已匡列6人居家隔離。