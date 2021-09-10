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板橋幼兒園群聚再添4例 雙北疫情延燒

記者謝承恩／台北10日電
新北市幼兒園群聚延燒，板橋某社區大樓多人確診、更延燒至北市，該社區9日進行環境全面清消。（記者胡經周／攝影）
新北市幼兒園群聚延燒，板橋某社區大樓多人確診、更延燒至北市，該社區9日進行環境全面清消。（記者胡經周／攝影）

新北幼兒園群聚案延燒社區，已累計27例確診，且疫情恐從新北延伸至北市；北市一名裝修工人曾進入板橋大樓約兩分鐘疑因此確診，並已傳給太太。昨天新增兩名境外移入案例也與板橋大樓有關，皆為疑似最早染疫的埃及境外移入病例的親戚。另外，新北市新增一例不明感染源案例，且已造成家戶感染，也讓疫情再添隱憂。

疫情滾雪球，昨新增兩名境外移入案例、一死、四例本土，本土病例中雙北各二例。新北市擴大匡列「接觸者的接觸者」時，裝修工人被通知採檢確診，太太也是陽性，兩人Ct值分別是24與13，病毒量高。雙北市府嚴加戒備，盼疫情不要再擴散至第三圈。

昨新增兩例境外移入案例也與板橋大樓有關。分別是埃及爸（案16160）的哥哥（案16170）以及表哥（案16169）。三人都是8月4日入境台灣，14天檢疫期滿皆三採陰出關，後續仍復陽確診，指揮中心難確定染疫時間，但暫定列入「境外」案例。指揮中心指出，三人常去三重區。

板橋大樓B棟已全面清空，住戶入住集中檢疫所隔離，A棟採取自主健康管理。指揮中心昨指出有六人分別住在B的10樓一人、11樓三人以及15樓二人。住戶居住樓層接近，被質疑恐有共同的環境感染源，但指揮中心指揮官陳時中表示，無論是新北幼兒園、板橋大樓環境採檢結果都是陰性。後續會進行埃及爸親戚與裝修工人的病毒基因定序釐清。

指揮中心昨公布幼兒園群聚確診案例中18例血清抗體結果，推估最早感染源應為最早發病的幼兒園夫妻或埃及爸。埃及家庭三人的IgG、IgM皆陽性、Ct值高，研判感染一段時間。發言人莊人祥表示，雖面對的是Delta且可能傳染好幾輪，初判不會釀成「百人傳播鏈」，現已大量篩檢，未發現更多案例。

社區傳播警鈴已大聲響起。台大流病與預醫所兼任教授金傳春表示，僅進行18例血清抗體不夠，板橋大樓若陽性率高，應替所有住戶進行血清抗體檢測，地毯式搜索，才能畫出完整傳播鏈；同時需針對社區建立起大規模的病毒監測，醫院也要加強有臨床症狀的患者監測，三管齊下才能守住疫情。

板橋社區 疑多條傳播鏈
板橋社區 疑多條傳播鏈

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