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新聞評論／疫苗缺、篩檢漏 全台陪陳時中「坐牢」

聯合報社論
台中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者謝承恩／攝影）
台中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者謝承恩／攝影）

新北幼兒園群聚及大樓社區感染事件，引發學者「全面升級三級警戒」的呼聲，許多人則反對「全台陪新北坐牢」。追根究柢，台灣動輒為幾起感染事件風聲鶴唳，主要問題出在疫苗「患寡又患不均」，防疫篩檢又屢漏不補，全民缺乏足夠的疫苗防護，誰不焦慮？與其說全台在陪哪個縣市坐牢，不如說是全民都在陪陳時中坐牢，才是更貼近事實的描述。

近幾天，雖有一些疫苗陸續送抵台灣，但大部分是國內民間團體和外國政府捐贈，僅少數是政府自行購買。更諷刺的是，台灣迄今接種的疫苗數量為1154萬劑，其中有五成五來自美日及東歐國家的捐贈，政府自購比率僅四成五。一旦鴻海、台積電、慈濟捐贈的疫苗開打，這個比率會更懸殊。試想，一個國家的防疫竟淪落到仰賴他國施捨，我們的國家尊嚴、主體性、積極性在哪裡？

同樣是這幾天，南韓從9月2日到7日，連續有大量莫德納疫苗到貨。分別是：2日102萬劑，3日91萬劑，5日126萬劑，6日255萬劑，7日139萬劑。再加上8月23日到貨的100多萬劑，南韓半個月共收到815萬劑莫德納疫苗。稍早，莫德納7月延遲對南韓的供貨，8月又欲將供貨量減半；南韓政府立刻派出代表團前往該廠交涉，由保健福祉部次官和青瓦台官員領軍。不論使用了什麼交涉手段，他們顯然成功達成任務。

反觀台灣，政府又做了什麼？對於過半疫苗仰賴外援，蔡政府似不以為恥，又不斷透過疫苗控制的手段，讓青壯族群打不到第一劑，讓長者打不到第二劑，目的只是為驅使更多人接種國產的高端疫苗。近期Delta病毒威脅加劇，台北市長柯文哲主張全民都應盡速施打第二劑；陳時中卻說，全民打兩劑「是不可能的任務」。一個防疫指揮官每天在那裡誦唸確診數字，卻不積極部署疫苗和防疫，「混打」政策迄今毫無頭緒，卻放著民眾在那裡空等乾著急。蔡政府的「超前部署」口號，莫非已被它自己親手埋葬？

南韓爭取疫苗之積極，除了組團赴原廠交涉取貨，更表現在靈活與其他國家交換或共享。例如，以色列7月初有一批輝瑞／BNT疫苗即將到期，原本要與英國交換未成，南韓及時加入談判順利取得70萬劑；俟南韓的同款疫苗9、10月間到貨，再等量奉還以色列。不僅如此，南韓上月也與羅馬尼亞簽訂「疫苗共享協議」，取得了該國105萬劑的輝瑞／BNT即期疫苗及45萬劑莫德納。其中輝瑞／BNT疫苗是向羅馬尼亞轉購，莫德納則是用醫療物資作為交換，這些已在8日全部運送完成。

南韓如此積極地在國際間爭取疫苗，目的是希望在中秋節前達到全國七成的疫苗覆蓋率，為360萬人接種第一劑。相形之下，台灣目前僅有44%的覆蓋率；更嚴重的是，全台九成五以上的人還不知道他們何月何日才能打到第二劑。在Delta肆虐下，目前連打過兩劑AZ、BNT和莫德納的人都遭到了「突破性感染」；而指揮中心的專家醫師卻說大家可以靠「戴口罩防疫」，這是多可悲的說法，簡直是「何不食肉糜」心態。

一個沒有企圖心、沒有責任感的政府，才能經常無愧地在那裡接機感謝外國又捐贈了台灣多少疫苗，才能說出「打第二劑是不可能的任務」之語，才好意思叫大家繼續「戴口罩防疫」。全台好不容易降至二級的警戒，誰也不願意陪新北再關回三級；但說到底，大家是在陪消極無為的陳時中坐牢，不是嗎！

高端疫苗 南韓 台灣

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