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防堵Delta 專家建議：入境檢疫延至21天

記者邱宜君／台北10日電
境外Delta威脅步步往社區傳播的階段逼近，有專家呼籲比照香港等國「入境檢疫時間應延長至21天、採檢5次」。圖為入境旅客在入境大廳聽填寫資料等候進行採檢。（本報資料照片）
境外Delta威脅步步往社區傳播的階段逼近，有專家呼籲比照香港等國「入境檢疫時間應延長至21天、採檢5次」。圖為入境旅客在入境大廳聽填寫資料等候進行採檢。（本報資料照片）

新北幼兒園群聚事件延燒至板橋大樓群聚，昨新增一位裝修工人入內維修疑因此染疫，該案戶籍在北市，恐延燒至北市；新北昨新增一例不明感染源案例並造成家戶傳播，讓社區未爆彈又添一樁。不少專家認為疫情警戒應升至三級，但指揮中心強調「未到升級條件」，專家建議入境檢疫從14天加嚴至21天，指揮中心將交專家討論。

境外Delta威脅步步往社區傳播的階段逼近，特別是入境檢疫14天後仍被驗出陽性，埃及爸與其哥哥、表哥皆是8月4日入境，經14天檢疫並三採陰後仍復陽，雖未能確認感染源就是在境外，但已有專家呼籲比照香港等國「入境檢疫時間應延長至21天、採檢5次」。

陳時中表示，以現階段的證據來看，檢疫措施還沒有要拉長時間，但會研判各國的資訊，並交由專家小組討論決定是否有必要加嚴檢疫時間。

疫情快速傳播，讓社區防線開始動搖。台大兒童醫院院長黃立民表示，新北幼兒園群聚事件一直爆出新個案，現階段各縣市一定要「嚴格」執行二級疫情警戒措施，未來若同時有二到三處爆發不明感染個案，或單日確診案例觸及二位數，應立即升回三級，表示社區內已有「連不上」的隱形傳播鏈。

中國附醫副院長黃高彬表示，5月中旬確診案例突然暴增一、二百例，回顧當時應在個案數破二位數時「馬上升級」，現階段確診個案數仍在個位數，他認為還有七到十天的觀察空間。

前疾管局副局長施文儀提醒，面對Delta變異株，民眾不能再抱持清零的期待，偶爾「加零」都是假象，社區裡面「永遠都有蛇在冬眠」。

施文儀呼籲，指揮中心以及各縣市政府現在就要開始評估自身的防疫量能，包含可容多少病例、檢驗量能、醫療量能等，最好公布給縣市內的民眾知曉，中央也要徹底了解地方的能力，適時調控才能讓疫情爆發產生的壓力即時舒緩，「做好最壞的打算」。

由於有三位機師「突破性感染」，長榮航空為讓機師們安心，開始對各機隊飛行員進行PC...
由於有三位機師「突破性感染」，長榮航空為讓機師們安心，開始對各機隊飛行員進行PCR普篩。（記者鄭超文／攝影）

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