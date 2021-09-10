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台灣打滿2劑僅百萬人 覆蓋率不到1成

台灣新聞組／綜合10日電
據指揮中心統計，目前僅有100.8萬人打滿兩劑疫苗，覆蓋率不到一成。圖為民眾施打疫苗後，留在原位觀察休息。（中央社）
據指揮中心統計，目前僅有100.8萬人打滿兩劑疫苗，覆蓋率不到一成。圖為民眾施打疫苗後，留在原位觀察休息。（中央社）

第二批BNT疫苗總計91萬劑昨天清晨6時許抵台，效期至明年1月17日，這批疫苗出貨時沒有「复必泰」的字牌，在完成通關作業後立刻送往指定冷儲物流中心存放。BNT疫苗累計到貨184萬劑。先前指揮中心指揮官陳時中曾邀請鴻海集團創辦人郭台銘一同迎接第二批BNT疫苗，但昨天兩人並未現身一起迎接。

郭台銘昨受訪時表示，客製化標籤的疫苗，還有一到兩個禮拜才會到台灣，主要是航班問題，目前確定疫苗到貨數是800萬劑，現在大家搶貨搶得很凶，第三劑、第四劑都喊出來了，要緊盯到貨進度。

9月2日首批BNT疫苗抵台93萬劑，相隔七天，第二批91萬劑再次送抵台灣。首批BNT預計23日校園開打，若有殘劑，台北市副市長蔡炳坤同意徵詢學校教職員接種意願。

BNT疫苗如期來台，加上台灣社區正面臨Delta變異株威脅。不少專家提出應盡速打滿二劑疫苗，才有辦法對抗Delta，台中榮總感染科主任劉伯瑜於「新冠肺炎照護研討會」中直言，Delta家戶傳播力高出Alpha六成，兩劑疫苗的覆蓋率應超過八成，才有機會防堵。

據指揮中心統計，新冠疫苗接種人口涵蓋率為45.39、劑次人口比為49.68。顯示目前僅有100.8萬人打滿兩劑疫苗，覆蓋率不到一成。

隨著BNT陸續到貨，不少民眾寄望能混打BNT，滿足第二劑施打，陳時中表示，會評估、再考慮。他說，疫苗接種滿12周體內抗體雖會下降，仍有一定的保護力，他也希望第二劑能快點打，後續希望能追加第三劑。

中央開放第八輪AZ疫苗意願登記，包括長者第二劑AZ疫苗接種，預約符合資格者共113.5萬人。

蔡英文總統再次感謝鴻海／永齡基金會、台積電、慈濟基金會捐贈疫苗，公私協力共同防疫。

閣揆蘇貞昌已打第一劑AZ疫苗，何時施打第二劑？蘇貞昌表示，「疫苗不夠，我不搶；沒人敢打，我率先」。他表示，目前還沒有打第二劑疫苗，當他打第二劑時，就是疫苗很夠的時候。

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