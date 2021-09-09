台指揮中心「強化機組員防疫」獲3共識 將打第3劑疫苗

台指揮中心副指揮官陳宗彥會後表示，會持續與機組員進行討論並達到共識。記者謝承恩／攝影

台灣中央流行疫情指揮中心晚間召開會議，討論國籍航空公司機組員人員防疫 加嚴與否，包含機組員就醫、防務裝備採購及第三劑疫苗 施打的方向等防疫措施，並與桃園市機師職業工會、桃園市空服員職業工會、中華航空企業工會、長榮航空公司企業工會、長榮航空關係企業工會、交通部及民航局進行溝通。指揮中心副指揮官陳宗彥會後表示，會持續與機組員進行討論並達到共識。

桃園市空服員職業工會對此提出五大訴求，包含破除空服員汙名化及獵巫行為、向各醫療院所完整說明機組人員防疫規定，並照顧機組人員的就醫需求、加強機組員外站及地勤人員防疫規定，嚴格執行配戴防疫護具，也要減少機組員與乘客接觸、前後倉機組員廁所不共用，另外也並應盡速讓機組人員接種第三劑，並恢復疫苗抗體監測。

傍晚會議多方也達成三點共識，第一，醫療人員不可拒絕機組人員就醫，第二，國籍航空公司機組員人員接種第三劑疫苗，其中第三劑施打規劃，按各國施打間隔不一，有6個月與9個月，需要再行研議。第三，機組員防護裝備添購，由民航局編列防疫經費補助航空公司採購個人防護裝備，指揮中心也建議，比照去年防疫經驗再行檢視，並請航空公司按民航局指示配合處理。

桃園市空服員職業工會會後發聲明表示，尊重指揮中心對防疫政策的專業判斷，感謝陳時中 指揮官給予機組員正面答覆，團結防疫才能共度疫情，針對指揮中心與勞資的三方回應，陳時中也表達應允同意，將會先與航空公司辦理會議，再開啟三方會議。