Delta入侵社區 新北大樓淨空400人集中檢疫

新北板橋某大樓六人確診，均與幼兒園群聚有關，應為Delta病毒所致，新北市府全面清空大樓，所有居民拖著行李，搭乘防疫專車至集中檢疫所。(記者侯永全／攝影)

新北幼兒園群聚事件持續擴大，台灣昨天新增7例本土案例，有6例與該群聚有關，累積23人確診，且其中10例基因定序結果為Delta變異株。指揮中心指揮官陳時中 表示，幼兒園確診案例已進入社區，該社區大樓6人確診，整棟樓全面淨空，若有新一波疫情 或這波疫情無法控制，就會考慮重回三級警戒。

Delta疫情進入新北社區，新北市府在社區成立前進指揮所，除清消社區外，大樓內約400名住戶傍晚全部載往集中檢疫所。新北市長侯友宜表示，Delta病毒傳播快速，要有更嚴格標準，今天起餐飲業、美食街、超商、市場、夜市，一律外帶、禁止內用，公有場館暫停開放，為期一周，後續視疫情狀況調整。

專家小組召集人張上淳表示，染疫幼兒Ct值有高有低，不易確定該群聚事件是已感染多少波，但可以確定的是不只一波感染。

「未來隔離者在社區應會增加滿多的。」陳時中說，幼兒園群聚事件最初確診夫妻接觸者人數眾多，對象包含幼兒園及安親班師生、工作人員及其同住家人等，共1062人，其中居家隔離1013人。

昨日新增7例本土案例均在新北市，1例關聯不明，6例跟幼兒園群聚案有關，1例為幼兒確診者的同住家人（案16161），2例為確診幼兒的非同住家人，分別為奶奶（案16165）及外婆（案16166），兩人因探望孫子而被感染；2例分別為埃及返台確診者（案16160，歸於境外移入），同大樓住戶有兩人因陪病而篩檢 陽性，另一例（案16158）為台大醫院麻醉護理人員，同為大樓住戶。

陳時中表示，新北市社區感染的大樓已清空，全數居家隔離，進行環境採檢和大規模快篩。該大樓整棟約400人昨天上午接獲通知要集中檢疫，有些人已外出工作，收到消息後錯愕返家，防疫專車昨天傍晚陸續將居民載往集中檢疫所。

臨時被通知送隔離的住戶無奈，鄰棟住戶也擔憂「社區小孩都玩在一起」。對面的小超市、飲料店也憂心，只有一路之隔總是「毛毛的」。市府表示，社區內905人，已完成篩檢的343人皆為陰性，其餘篩檢結果今天公布。

至於感染源，陳時中表示，可能是自埃及返台的家長，是30多歲男性8月4日自埃及返台，入境於機場採檢陰性，在檢疫旅館待至8月16日檢疫期滿前採檢亦為陰性。9月6日採檢確診，Ct值38.9；該個案病毒量少，還在嘗試基因定序，很難判定是否他將病毒帶進社區，也可能到最後仍找不到感染源頭。

陳時中表示，幼兒園群聚、國籍航空機師兩起事件均為Delta變異株所致，但兩者序列不同，屬於不同來源群聚。