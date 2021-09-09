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黑白集／幼園群聚源頭疑是埃及爸 隔離破口惹禍？

黑白集

新北幼兒園群聚擴大，新增三人染疫，且疫情進入社區。由於確定是Delta病毒，新北市府不敢怠慢，迅即將一棟大樓住戶清空隔離消毒。原來，一名確診幼童的父親8月剛自埃及返台，疑是群聚事件的感染源；另名確診台大醫院女麻醉師也住在同棟大樓，有地緣關係。

如果這名埃及返國男子就是感染源頭，此次幼兒園群聚事件至少令人鬆一口氣。這名男子的Ct值為37.87，其子為35.8，其妻為29.1，顯示一家人都染疫一段時間。但令人困惑的是，同大樓麻醉師的Ct值也高達38，她和埃及返台男子的染疫關連，還需進一步釐清。

這名男子8月初自埃及來台，隔離時兩度採檢都是陰性，因此順利返家。但以他的高Ct值且已產生血清抗體，何以10多天的隔離期竟無法檢測出來，是件令人難解的事。這是指揮中心訂定的檢測標準出現問題，或是檢測技術偏差，都應該迅速檢討，不能讓入境檢疫變成一大破口。

數日前，台北市才發生一例類似個案。一位民眾8月11日入境，28日隔離期滿返家。不料，三日後卻接獲疾管署的通知，指他感染了Delta病毒必須住院隔離。但在返家的數日，確診者已接觸了多名親友，害得對方也被迫隔離。

機師是政策破口，入境檢疫也有破口，政府均難辭其咎。

檢測 Delta病毒 疫情

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