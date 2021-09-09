Delta進社區 學者喊升三級、開放長者混打

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉建議，台灣應全面重返三級警戒。(本報資料照片)

新北幼兒園群聚個案基因定序結果為Delta病毒 ，引發民眾恐慌，中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉建議，台灣應全面重返三級警戒，回到5月本土疫情爆發之際防疫 規定，停止大量人流的群聚及移動，並讓50歲以上民眾盡快接種第二劑疫苗 ，開放第一劑接種AZ的長者第二劑混打BNT。

何美鄉說，「不能寄望年輕人打疫苗，就可全面預防Delta流行。」Delta變異株防不勝防，應把火力集中預防重症及高風險族群，盡速完成第二劑接種。

不過，指揮中心指揮官陳時中表示，不會調整疫苗接種策略，仍以提升第一劑覆蓋率為優先，但會加快施打速度，第八輪就安排長者施打第二劑AZ，關於混打，「日後各種可能性都有。」

至於幼兒園內傳播鏈，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，可能是老師傳給學生，也可能學生傳給老師；長榮機師高職兒子2600多名接觸者採檢均為陰性，可見幼兒園陽性率之高，也凸顯出幼兒園很難做好戴口罩、社交距離等防疫措施，建議幼兒園教師應積極使用居家快篩試劑，以利例行監測。

新北幼兒園群聚事件中，6人住在新北市某社區大樓，其中，8月4日自埃及入境的埃及籍男子，14天檢疫期間採檢三次皆陰性，孩子確診後被匡列再採，Ct值38。

台大兒童醫院院長黃立民表示，此案如在檢疫期滿還傳染給他人，代表14天檢疫不一定能夠阻止Delta病毒入侵社區，事實上，部分國家已將入境者隔離檢疫期拉長至3周。目前仍無法排除社區裡面還有其他感染源，該社區居民均應抽血檢驗抗體，才能釐清社區傳播鏈的源頭。