高端抗體值出爐 趙少康：對Alpha沒保護力更別說Delta了

網紅四叉貓打了高端疫苗，15天後抽血檢查抗體， IgG抗體值是35.4。中廣董事長趙少康質疑，抗體值小於50都是negative， 沒有產生什麼有意義的抗體， 所以無法抵抗新冠病毒。(取材自臉書)

國產高端疫苗 在尚未取得三期試驗數據下，便獲緊急使用授權（EUA），其保護力也受民眾質疑。PTT網路紅人「四叉貓」8日在臉書分享接種高端疫苗15日後的抗體數據，直言雖有產生抗體，但「數值偏低」。

四叉貓表示，自己上月23日施打高端第一劑，相隔15天後昨日於禾馨婦幼診所抽血，檢驗「SARS-CoV-2 IgG」項目（即SARS-CoV-2抗體檢測服務）。

據該衛教單說明指出，若於體內檢驗到SARS-CoV-2抗體，可降低未來三個月或更久一段時間被新冠病毒感染的機率；若仍感染新冠肺炎 ，可減少重症及住院機率。至於之前已確診新冠肺炎，現在檢驗到抗體，則可減少再次感染的機率。

四叉貓指出，每家院所檢驗出的報表單位不一定相同，不能直接比數值「要先看單位」，而他驗出的IgG數值是35.4 AU/mL，一旁參考數值則要50以上，因此得出「有產生抗體，但數值偏低」的結論。

不過，四叉貓也懷疑該參考值為接種兩劑後數據，因此承諾待打完高端二劑後，會再去抽血驗一次。

對此，中廣董事長趙少康 質疑，「打高端第一劑有用嗎？」抗體值小於50都是negative，等於沒受過病毒感染，表示四叉貓打一劑高端疫苗後，在他體內沒有產生什麼有意義的抗體， 所以無法抵抗新冠病毒。

趙少康表示，高端公司的解釋是要打第二劑才能產生足夠的抗體，但根據資料，打完第一劑AZ後可以產生5至47倍的中和抗體， 打完第一劑莫德納Moderna後可以產生10至69倍的中和抗體，明顯比高端多得多。

趙少康說，先不論打了第二劑高端後到底能產生多少抗體，及這些抗體能夠支撐多久，衛福部、食藥署及高端公司應該誠實告訴施打高端者： 打了第一劑高端對Alpha新冠肺炎根本沒有保護力，更不要說對Delta病毒了。

趙少康說，第一劑打了高端疫苗的60幾萬人， 包括蔡英文及賴清德，在打第二劑高端之前，應該沒有抵抗新冠肺炎病毒的能力，這段時間要加倍小心，不要以為打了高端疫苗就有保護力，就可以不做防護，就可以到處走。

趙少康強調，衛福部、食藥署及高端公司，沒有及早坦白的告訴相信他們的60幾萬施打者，是非常不誠實不道德的。