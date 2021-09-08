疫情握病患手陪走最後一程 醫暖心遞手套讓家屬紀念

急診醫田知學握著病患的手，暫代家屬陪伴他人生最後一段路。圖／田知學提供

急診室感控在新冠疫情 下嚴密，在病患生命走到盡同時，成為與家屬最後一段路的阻隔。一名癌末的先生日前送往急診時，已經性命垂危，著急的女兒無奈因防疫 規定，只能在門外等待PCR結果。然而，收治該男的急診醫視病猶親，選擇握著他的手，暫代家屬陪伴他人生最後一段路，並把曾握著病患的外層手套交給女兒，讓她感受父親的餘溫。

收治癌末男的是台灣 振興醫院急診重症醫學部部主任田知學，她回憶，當病患從救護車被推入急救室時，已經呈現頻死前的呼吸，團隊心裡也已經有底，家屬端同意不再施行急救，讓親人別再受苦。

醫療團隊還是盡可能地替病患著想，包含緊急快速新冠病毒PCR篩檢等。但很快地，病患的呼吸越來越慢、越來越淺，及心跳也越來越無力。就在突然間，呼吸動作也隨之停下。患者病危前夕，以往院方會讓家屬陪著走完他們人生的最後一段，疫情間則礙於防疫都不可接觸。

田知學這時走到病患身邊，輕輕恭敬地握住他的手，在心裡想著：「請原諒我直接握住手，讓我暫代家人，陪您最後一段。」直到PCR報告出爐。

她說，這時患者像是有感應似地，心電圖監視器顯示，心跳從每分鐘20下，變成10幾下，接著就變成平靜的一條線。田知學輕輕鬆開手，恭敬地向他點頭，走出急救室的門向家屬解釋。

病歿男的女兒早已有心理準備，但仍哭紅雙眼。田知學向她說明，無法放行去看父親最後一面的原因，「我剛剛戴著這個手套、握著他的手，陪他走完最後一段。」接著，便將外層手套脫下，並交給家屬。

田知學說，急救區的區塊疫情間兩個族群可以進來，一是著全套防護裝備的人員，或是採檢陰性的病人及家屬。能理解規定不通人情，無奈台灣已進入社區感染、不能確定感染源，甚至有時候反而是陪病家屬，遭驗出陽性的狀態，大家只能互相多一層體諒。