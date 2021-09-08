冷眼集／脆弱防疫章法 3級噩夢又來?

中央流行疫情指揮中心防疫一變再變荒腔走板。(記者謝承恩／攝影)

短暫「加零」幾天，國內疫情 陷入Delta變異株 的恐怖威脅，卻也讓國人見識指揮中心脆弱的一面，幾乎是亂了套。長榮「突破性感染」機師群聚，指揮中心浮濫發送110萬筆警示簡訊，亂槍打鳥，引發不少民怨。新北市幼兒園16例確診，各縣市停課標準不一，家長抱怨聲不斷；在疫苗 接種順序上，標準一變再變，更是引爆眾怒。

在處理機師群聚案，指揮中心一開始針對三名機師確診高職學生兒的相關接觸者全數匡列，執行廣篩，看似掌握疫情走向，卻仍有許多不確定的疫調足跡及擴散風險，突然發布上百萬封警示簡訊，創了防疫以來的紀錄，一時之間，人人自危，不少接到簡訊的民眾湧至醫院，要求篩檢，反而徒增感染風險。

在疫苗接種排序上，指揮中心更是荒腔走板，一開始規畫ＢＮＴ疫苗從高齡者往下打，但在多名執政黨立委舉行記者會為年輕族群發聲後，政策隨即大轉彎，大學生取而代之，儘管不少專家學者認為，應以容易引發重症及死亡等中老年族群為優先考量，但指揮中心總有一套說辭，但背後幾乎不見專業，只嗅出濃濃政治味。

許多實證研究顯示和專家建議，青少年族群染疫後重症及死亡率極低，疫苗接種應以年齡為優先考量；光打第一劑，難以抵禦Delta變異株的威脅，應該轉換思維，不要執著於衝刺第一劑覆蓋率，應該提高第二劑比率。

對於許多學者建言，指揮中心僅納入參考，不打算付諸執行，近來防疫手段更毫無章法可言。5月本土疫情爆發殷鑑不遠，國人無法承受再一次疫情重創；國外已有許多前例可證，一旦傳染力更強、殺傷力更大的Delta變異株大舉入侵社區，台灣將面臨另一場更可怕的夢魘。