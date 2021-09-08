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疫情延燒 北市逾600學生停課

台灣新聞組/台北8日電
才剛開學不到一周，校園就發生群聚感染，也有不少學校有師生疑似確診，緊急採取「預防性停課」。學生示意圖。(本報資料照片)
才剛開學不到一周，校園就發生群聚感染，也有不少學校有師生疑似確診，緊急採取「預防性停課」。學生示意圖。(本報資料照片)

新北市板橋某幼兒園群聚感染事件持續延燒，新北市長侯友宜7日說，他懷疑是Delta變異株入侵，一旦確認基因定序是Delta變異株，餐廳內用一律取消，中央應提升為警戒三級；北市府7日宣布，目前已匡列三所國小（南港區、中正區、大同區各一所）、四所幼兒園（南港區一所、中山區一所、中正區二所），今天起至周六預防性停課。總計619人預防性停課、169人預防性居家隔離。

新北幼兒園群聚7日再新增兩名幼童與三名家長確診，累積已16例，匡列487人居家隔離，有一名家長曾到過埃及但採檢皆陰，市府將整起事件視為Delta變異株，基因定序預計今出爐，業者違法經營安親班也遭教育局開罰20萬並勒令停業。新北市中和區某國小7日也傳確診個案，衛生局長陳潤秋說，這名小朋友是因阿嬤採檢確診被匡列，採檢也確診，兩人Ct值都超過30，該班停課14天跟該校預防性停課三天。

新北市府7日宣布強化二級警戒措施，包括禁止探病、長照機構訪視，陪病限一人，集會限縮室內50、室外100人。侯友宜說，中央要加快確認新北確診案基因定序，詳細比對是否與長榮機師染疫有關，若真是Delta變異株入侵，新北餐廳一律取消內用，嚴格落實人流掌控，「中央該升級為警戒三級就升級」。

指揮中心莊人祥指出，除非新北疫情未獲得控制，後續才有升三級的打算，屆時才會考量全面性停課；無論基因定序出爐後為Alpha或Delta變異株，均按照原先停班停課指引。

蔡英文總統昨在臉書表示，最近幾起確診案例發生後，地方政府果斷停課，展開各項因應措施，中央都大力支持。

Delta變異株 侯友宜 教育局

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