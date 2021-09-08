新北幼兒園群聚擴大 不排除警戒升級

新北市板橋一間國小因附屬幼兒園學童染疫，停課三日，衛生人員緊急全校消毒。(記者曾原信／攝影)

新北私立幼兒園傳播鏈擴大，7日新增兩幼兒、三家長確診，全案累計16例；新北市長侯友宜憂心是傳播力極強的Delta病毒，前晚宣布新北防疫警戒「加強二級」後，7日呼籲中央流行疫情 指揮中心「該升級就升級」；指揮官陳時中 表示「目前沒規畫升級，但若未妥善控制就不排除升級」，專家表示未來七天是決定疫情是否擴大的關鍵期。

陳時中說，幼兒園群聚案病毒基因定序今天出爐，目前排除Alpha英國變異株；因國內以Delta境外移入最多，「種種跡象都指向為Delta變異株或其他可能的變異株」。對於機師染疫案及幼兒園群聚案兩者間的關聯判定仍過早，但各種線索都會去連結思考，釐清感染來源。

侯友宜表示，幼兒園群聚案非常不尋常，已從第一層擴大匡列到第三層，病毒基因定序雖尚未出爐，但視同跟Delta變異株作戰，已匡列400多人篩檢疫調；據了解，被匡列的一名幼童父親曾到過埃及，但皆採陰，是否之前曾染疫，調查中。

此外，台大醫院也傳出麻醉相關人員確診，並為此關閉開刀房清潔消毒；陳時中表示，有收到醫院報告該案Ct值38、36，持續疫調，尚未收到資料未列案號。

台大兒童醫院院長黃立民表示，幼兒染疫多半為輕症，病毒量雖低，卻是很好的傳染者；小兒科醫師林應然說，幼兒園群聚很可能從十幾例延燒成數百例，生活圈鄰近的家庭都應提高警覺，如有疑似症狀應尋求醫師評估。

黃立民說，幼兒是很好的傳染者，至少要觀察兩個潛伏期，也就是一個月；民眾不需太緊張，如何避免重症與死亡才是要點，不要同時染新冠、流感，今年一定記得接種流感疫苗 。

新光醫院感染科主治醫師張藏能表示，未來七天決定疫情是否擴大的關鍵，必要時應大規模停課；若是Delta變異株，代表國家邊境檢驗還是有破口，民眾需繃緊神經。