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BNT第二批91萬劑8日到 不掛「復必泰」布條

記者李光儀、謝承恩／台北8日電

永齡／鴻海、台積電和慈濟捐贈的1500萬劑BNT疫苗，繼上周到貨首批93萬劑後，第二批約91萬劑預計將在今晚9時30分抵台。首批疫苗運抵台灣時，曾發生「復必泰」布條風波，最後運抵時由地勤拆下，據了解，經與復星溝通，此次運抵台灣的疫苗，不會再掛上「復必泰」布條。另外，儘管已經結束隔離，但先前已表明沒有規畫前往接機的鴻海創辦人郭台銘，確定不會前往機場迎接疫苗。

首批93萬劑BNT疫苗於9月23日校園開打，第一階段以高中生為主，但部分家長擔心接種風險，抱持觀望，並未在同意書上簽名，指揮官陳時中表示，尊重國人施打意願，不過，學生若錯過首波施打時機，必須等到同學施打第二劑時，才能打到第一劑，等於必須多等10周以上。

首批BNT疫苗抵台後，國人期待盡快打到疫苗。陳時中表示，mRNA疫苗檢驗至少14天，過去莫德納疫苗提早寄來標準品，讓食藥署建立相關數值，才能縮短檢疫期間，但BNT標準品寄送時間較晚，但檢驗一定要做好，任何步驟都不能少，因此，首批BNT疫苗封緘檢驗要等上14天，不過，接下來到貨的BNT疫苗只要7、8天檢驗期就可以出關。

疫苗 BNT 台灣

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