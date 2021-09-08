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重磅快評╱開學指引難產 陳時中要靠侯柯度難關？

重磅快評
大專院校即將開學，教育部規劃大專校院防疫指引，但指揮中心迄今未公布，讓各校焦急不已。(記者胡經周／攝影)
大專院校即將開學，教育部規劃大專校院防疫指引，但指揮中心迄今未公布，讓各校焦急不已。(記者胡經周／攝影)

大專院校即將開學，由於教育部之前曾說會在開學前兩周發布大專開學指引，不料九月初草案送到指揮中心後，卻遲遲未公布；衛福部長陳時中有時間接機，教育部長潘文忠有時間給學生家長寫信，卻沒時間搞定開學指引，動作緩如牛步，似有重演五月雙北先行宣布停課模式之勢。看來，中央不肯扛責，這次地方及各校只能自求多福了。

大學校園防疫牽涉層面複雜，因為不少老師及員工沒有施打疫苗，即使是大學生也沒有那麼快打到疫苗，所以這次因應開學的防疫指引特別重要。教育部9月2日將「大學開學後防疫指引」送交指揮中心審核，但指揮中心一直沒有公布，讓各大學處於集體焦慮的狀態。    

據教育部高教司指出，草案規劃大專校院實體授課有6大要件，包含室內80人以下、安全距離1.5公尺以上、固定座位、按實點名、全程配戴口罩和禁止飲食、教室維持通風並定時清消。若無法達到，不得開實體課；教育部同時建議各校以線上教學為主，若要實體上課就必須符合上述規定，否則建議開學後先採線上教學。另外，有些學校採開學分流、前1－2週線上教學演練或是實體與線上併行也是可行。

教育部「大學開學後防疫指引」開出6大要件，坦白說，光是前兩項就很難做到，除非是小班授課，80人以上的共同科目根本無法實體上課，除非採實體與線上併行，但這是需要演練、規劃才能上路，而各校的教室空間要達到人與人距離1.5公尺以上，恐怕能容納學生人數非常有限，也增加實體或實體與線上併行的難度。

教育部的草案規定嚴格，看似硬性規定，但又同「建議」校方開學後先採線上教學，硬中帶軟，說好聽是尊重大學自主，但實際上是預留卸責空間，與其規定如此嚴格，不如乾脆明白宣布在師生接種疫苗之前採線上教學，讓各校易於執行。

教育部9月2日把「大學開學後防疫指引」送進指揮中心，開學在即，依時程推算，已經很急迫，如果指揮中心迅速處理，也許各校還有一點時間可以因應處理；沒想到，草案被指揮中心擱在一邊，使得各校著急不已，有的學校已開始超前部署，例如台大、台師大、清大自行添購快篩試劑，優先給新生和住宿生使用，陽明交通大學也設立快篩亭讓師生可自主快篩，寧可多做一些，減少一點破口。

但即使如此，陳時中及潘文忠根本就不理會校方的焦急，開學指引擺一邊，陳時中忙著趕赴機場接BNT疫苗，還要邀郭董再接機一次，潘文忠忙著寫信給國高中生的家長，宣布學生接種疫苗後如有不良反應可申請3天疫苗假，不列入出缺席紀錄。兩人都盡忙一些不急的事。  

今年五月間疫情升級，陳時中丟失防疫領頭羊的角色，雙北市長強強聯手，共同宣布學校停課及升級警戒，侯友宜及柯文哲以執行力及專業打了一場節奏分明防疫作戰，陳時中、潘文忠反成配角，本以為兩人能從中學到一點本事，未料連開學指引都搞不定，難道這次又要靠侯柯強強聯手才能度過難關？(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)

教育部 防疫 疫苗

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