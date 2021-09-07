評／新北幼兒園爆群聚 台灣連續「加零」只是假象？

消毒人員在台北市3所小學附設幼兒園，針對遊樂器具等進行大清消。（中央社）

開學不到一周，新北市一家幼兒園驚爆群聚感染。先是一名幼兒園教師及其夫確診，廣篩後首日篩出八幼童和一家長確診，次日又增添二幼兒三家長，這恐怕還不是最後的數字。值得注意的是，這家幼兒園不僅確診率高，確診幼童的Ct值高低起落不一，顯示有人已感染些許時日，其間更有人把病毒傳給了親人。幼兒園群聚這道題，要解開感染源頭之謎，可能比想像的複雜。

若依照發現確診的順序，表面上看，幼兒園教師夫妻可能是這波群聚的源頭。但觀察園內幼童的高感染率，各人Ct值高低落差甚大，低者僅18，高者達36；可見疫情 應已存在相當時日。簡言之，極可能是某名幼童遭到感染，陸續傳染給其他同學及老師，而未必是由教師垂直傳染給學生。由於已有四名家長確診，他們可能在社區或工作場所造成的傳播，指揮中心和地方政府也必須儘快追蹤攔截。

這家幼兒園全部學生數不過42人，迄今已有九人確診，並傳染給四名家長及幼妹，情況不可小覷。台北市政府根據這個線頭追查，發現該市三名幼童9月前曾送該幼兒園就讀，如今分在北市三所不同幼兒園上課，三校立即進行預防性停課。以目前的情況看，後續採檢恐怕也是必要的。

至此，值得注意的現象有二：其一，確診的幼兒園女教師在7月間已施打過一劑莫德納疫苗 ，體內應有相當程度的抗體，但8月底仍遭感染。可見，指揮中心將莫德納疫苗的第二劑接種間隔拉長到12周以上，是錯誤的決定，不足以對抗變種病毒。其二，女教師比其丈夫早數日出現症狀，卻未就醫，反而是其夫先發現確診。但兩人的Ct值卻顯示，女教師的感染力比其夫還強，這與既知的醫學常識頗有違和。這究竟是檢驗數值有誤，或是不同病毒顛覆了原有的規則，都必須查明。最近染疫的一名長榮機師，第一次驗出Ct值是30，第二次卻降到18，感染力變強，也是同類不尋常狀況，值得注意。

近期台疫情原有趨緩之勢，在指揮中心連續宣布「加零」之後，卻出現長榮機師染疫及新北幼兒園群聚事件，對台灣 是一大警訊。病毒其實沒有被徹底消滅，它們只是暫時潛伏未被發現，在機師社群如此，在特殊的幼兒園生態中亦是如此。值得稱幸的是，十名確診的幼兒儘管感染時日不同，但他們似乎並未出現太多不適狀況，故從未被父母發現送醫。這種現象，與國外醫學研究認為幼童比起成人更不容易染疫或出現重症，趨勢是一致的。

嚴格而論，新北的幼兒園群聚並不是台灣首起案例。今年五月，台中市北屯的泰安國小附設幼兒園也曾發生過群聚感染。最初，是廚工一家四口相繼染疫，接著幼兒園的三名老師與家人、幼兒園的三名學生與一家長先後確診。一開始，相關單位也懷疑先確診的廚工是感染源；其後，則發現幼兒園主任一家有萬華、基隆的旅遊史，但仍無最後定論。對新北幼兒園的群聚，在釐清狀況前，最好也別驟下判斷。

開學才短短數日，各級學校已狀況頻傳；尚未開學的大學，則因眾多師生均未施打疫苗，危機仍存在。但率先傳出群聚的地方，竟發生在幼兒園，確實令人意外。正常情況下，幼兒園的活動環境理應最單純，誰能料到，那些活潑的孩子身上竟不知何時染上了病毒。這恰恰說明，政府不斷用「加零」手段企圖重振「防疫模範生」聲譽，其實是個假象，疫情只是被趕到社會的角落罷了。