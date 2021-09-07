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台幼兒園群聚擴大 不排除升級

記者謝承恩、張哲郢、江婉儀、胡瑞玲／連線報導
新北市板橋一間國小因附屬幼兒園學童染疫，停課三日，衛生人員緊急全校消毒。記者曾原信／攝影
新北市板橋一間國小因附屬幼兒園學童染疫，停課三日，衛生人員緊急全校消毒。記者曾原信／攝影

新北私立幼兒園傳播鏈擴大，7日新增兩幼兒、3家長確診，全案累計16例；新北市長侯友宜憂心是傳播力極強的Delta病毒，6日晚宣布新北防疫警戒「加強二級」後，7日呼籲中央流行疫情指揮中心「該升級就升級」；指揮官陳時中表示「目前沒規畫升級，但若未妥善控制就不排除升級」。

侯友宜：視同跟Delta變異株作戰

陳時中說，幼兒園群聚案病毒基因定序8日出爐，目前排除Alpha英國變異株；因台灣本土以Delta境外移入最多，「種種跡象都指向為Delta變異株或其他可能的變異株」。對於機師染疫案及幼兒園群聚案兩者間的關聯判定仍過早，但各種線索都會去連結思考，釐清感染來源。

侯友宜表示，幼兒園群聚案非常不尋常，已從第一層擴大匡列到第三層，病毒基因定序雖尚未出爐，但視同跟Delta變異株作戰，已匡列400多人篩檢疫調；據了解，被匡列的1名幼童父親曾到過埃及，但皆採陰，是否之前曾染疫，調查中。

新北防疫加強，台北市長柯文哲也說，因應Delta變種病毒應要做到警戒管制2.0版，正進一步研議；基隆市長林右昌也宣布採取強化的二級警戒措施。

新北這所幼兒園停課至21日、1所公托預防性停課3天，另有1所國小停課14天、4所國中小預防性停課3日，4千多名學生受影響；台北市有4個家庭與新北幼兒園有關聯，有4所幼兒園及三國小的4班級預防性停課，600多師生受影響。

本土新增8例 7例在新北

7日台灣本土新增本土8例、境外移入4例。本土有7例在新北，包括私立幼兒園1名幼童及母親、1名確診幼童的母親及1歲妹妹、1名確診幼童母親；中和某國小1名學童及阿嬤到醫院陪病篩檢確診，疫調發現奶奶5月間接觸過確診者，不過祖孫Ct值超過30，研判是舊案，與幼兒園無關。北市新增1例為孕婦，Ct值32、丈夫6月間確診，研判是「殘陽」。

台大醫傳確診 關閉開刀房

此外，台大醫院也傳出麻醉相關人員確診，並為此關閉開刀房清潔消毒；陳時中表示，有收到醫院報告該案Ct值38、36，持續疫調，尚未收到資料未列案號。

「血清抗體檢查是有必要的」陳時中說，指揮中心已展開血清抗體檢驗，抽驗7、8個確診者血清，已有初步結果，待報告完整再跟大家報告。對於是否評估家長也應施打第一劑疫苗、幼教老師盡快施打第二劑疫苗？陳時中表示會有評估。

新北幼兒園群聚16名確診中有10人為幼兒，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，大部分為輕症，病童與家人兩人一室，住在專責病房。

新北幼兒園群聚增至16例 製表／馮士齡
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