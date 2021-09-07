台增本土確診8例 陳時中：幼兒園群聚可能是Delta變異株

幼兒園染疫持續擴大，指揮中心舉行記者會說明。出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩 、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者謝承恩／攝影）

台新增12例新冠肺炎 （COVID-19）確定病例，分別為8例本土及4例境外移入，另確診個案中無新增死亡。中央疫情 指揮中心指揮官陳時中 表示，1日新增八例本土七例在新北，一例在北市。針對幼兒園群聚案新增5例，其中有3例是家長、1例是幼兒園五歲小朋友以及染疫小朋友的1歲妹妹確診。

陳時中表示，整起群聚案包含昨日9例案例，總計15人確診。對於小學擴大採取預防性停課，各種疫調持續進行中。目前這個案子本身已經匡列411人，其中362人居家隔離、49人自主健康管理，相關疫調匡列持續進行。

陳時中表示，雖然目前幼兒園出現15例個案人數較多，但十天前新北市也曾出現十多例的家族群聚，重點是控制不要外擴，將疫情在一定範圍內；過去升降級的標準值也會作為未來參考。陳時中說，幼兒園基因定序要明天才出爐。但很有可能是Delta或者其他變異株。

指揮中心說明，今日新增8例本土個案，為1例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，發病日介於今(2021)年9月1日至9月5日，個案分布為新北市7例、台北市1例；其中6例為已知感染源，1例關聯不明，1例疫調中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自印度(案16147)、日本(案16148)、馬來西亞 (案16149)及賴索托(案16156)入境，入境日介於8月13日至9月5日。

指揮中心統計，截至目前台累計2849565例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2832159例排除)，其中16047例確診，分別為1444例境外移入，14550例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計837例新冠肺炎死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、台北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。