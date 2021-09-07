我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例 陳時中：幼兒園群聚可能是Delta變異株

與解放軍共享資料？中國華大基因被德澳等5國盯上

台灣二級警戒延至9月20日 「雙鐵」取消降載

台灣新聞組／台北7日電
高鐵7日起開放全車座位數發售營運。（中央社）
高鐵7日起開放全車座位數發售營運。（中央社）

行政院長蘇貞昌昨召開擴大防疫會議，指揮中心隨後宣布，台灣疫情二級警戒延至9月20日，但今天起雙鐵可販售全數座位，仍不可有站票或自由座，國家風景區、遊樂園區、遊覽車人流管制放寬至8成；泳池及運動場館淋浴設施、冷熱水池、SPA區、兒童戲水池等附屬設施則有條件開放。

內政部營建署也宣布，山屋9月10日起開放，但須降載住宿量為原本的三分之一。

指揮中心發言人莊人祥說，運動場所淋浴設施開放條件為淋浴設施開放採單一出入口、淋浴完有專人清潔消毒、淋浴間間隔交替使用、人員保持1.5公尺社交距離、淋浴後應立即戴口罩。冷熱水池、SPA區、兒童戲水池等設施使用後應立即上岸並戴上口罩，分時段管制，定期於分時段間清消。

交通部說，國家風景區及觀光遊樂業容留量從承載人數、停車場停車數都從5成提升至8成；旅行業遊覽車乘車人數以座位數8成為上限，另將「每團人數以不超過50人為限」修正為「依中央流行疫情指揮中心公告的集會活動人數（室內）為上限」。

此外，國道服務區及省道休息站，將服務大廳空間面積的可容留人數從每三點五平方公尺一人，修正放寬為每二點二五平方公尺一人計算。

台鐵對號列車開放全車座位數發售營運，但不販售站票；觀光列車開放全車座位數發售營運；而高鐵開放全車座位數發售營運。而作為交通車使用的遊覽車，將大車搭乘人數20人上限，調整以座位數8成為上限。

營建署說，今起國家公園停車場容留量也調整至8成；考量山屋收費、審核、床位安排以及山友登山所需行前準備時間，9月10日開放山屋，但降載山屋住宿量為原數量的三分之一。

營建署說，除同住家人外，營地帳篷以一人一帳為原則。山屋內用餐應分時分流；營地用餐應於戶外通風處維持社交距離下分散用餐，或於各自帳內用餐。

以玉管處為例，玉山線排雲山莊開放40人、圓峰山屋五人；八通關越嶺線東段瓦拉米山屋八人、抱崖山屋六人、大分山屋七人。

社交距離 觀光 疫情

上一則

送完疫苗踩煞車 波蘭外長：台灣是中國一部分

下一則

郭台銘出關：BNT後續周周到貨 每周70至80萬劑

延伸閱讀

新北幼兒園群聚染疫擴大 2天爆出15人確診

新北幼兒園群聚染疫擴大 2天爆出15人確診
台灣幼兒園群聚爆9例本土 蔡英文：全力防堵疫情

台灣幼兒園群聚爆9例本土 蔡英文：全力防堵疫情
7大防線堵Delta 桃園祭機組員「5加9」

7大防線堵Delta 桃園祭機組員「5加9」
台灣游泳池、運動場館淋浴設施 即日起有條件開放

台灣游泳池、運動場館淋浴設施 即日起有條件開放

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋（左圖）與三娘李寶珠（右圖）和解。（本報資料照片）

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

2021-08-31 22:47
波蘭贈送的40萬劑AZ疫苗5日清晨抵達台灣。（本報資料照）

波蘭贈台40萬劑AZ疫苗後 外長稱台灣是中國一部分

2021-09-06 12:25
作家蔣勳書信散文集「欲愛書」，相隔20年重新出版，面對如今進入被手機、3C寵壞的世代，他期待人們能重溫手寫溫度，感受一筆一畫裡的愛與欲。（中央社）

因為心中有一個人 蔣勳新作「欲愛書」情牽12封手寫信

2021-08-31 18:53
編號6829的F-16V戰機疑因雨影響，在屏東機場模擬戰備道起降演練降落時滑出跑道，戰機機首插進草地土裡，演習預演也暫停。(圖 :讀者提供)

台漢光演習預演出意外 F-16衝出跑道「插進土裡」

2021-08-30 20:55
海軍永順軍艦。(取材自中華民國海軍全球資訊網)

艦長與士官深夜關門3小時「修電腦」男被處分 女遭調職

2021-09-05 23:11
肯德基台北峨眉餐廳已經於8月31日結束營業。圖／擷取自GOOGLE MAPS

36年的陪伴...台北西門町最後一間「肯德基」熄燈

2021-09-02 14:27

超人氣

更多 >
布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場
中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂
中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高