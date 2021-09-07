台灣二級警戒延至9月20日 「雙鐵」取消降載

高鐵7日起開放全車座位數發售營運。（中央社）

行政院長蘇貞昌昨召開擴大防疫會議，指揮中心隨後宣布，台灣疫情 二級警戒延至9月20日，但今天起雙鐵可販售全數座位，仍不可有站票或自由座，國家風景區、遊樂園區、遊覽車人流管制放寬至8成；泳池及運動場館淋浴設施、冷熱水池、SPA區、兒童戲水池等附屬設施則有條件開放。

內政部營建署也宣布，山屋9月10日起開放，但須降載住宿量為原本的三分之一。

指揮中心發言人莊人祥說，運動場所淋浴設施開放條件為淋浴設施開放採單一出入口、淋浴完有專人清潔消毒、淋浴間間隔交替使用、人員保持1.5公尺社交距離 、淋浴後應立即戴口罩。冷熱水池、SPA區、兒童戲水池等設施使用後應立即上岸並戴上口罩，分時段管制，定期於分時段間清消。

交通部說，國家風景區及觀光 遊樂業容留量從承載人數、停車場停車數都從5成提升至8成；旅行業遊覽車乘車人數以座位數8成為上限，另將「每團人數以不超過50人為限」修正為「依中央流行疫情指揮中心公告的集會活動人數（室內）為上限」。

此外，國道服務區及省道休息站，將服務大廳空間面積的可容留人數從每三點五平方公尺一人，修正放寬為每二點二五平方公尺一人計算。

台鐵對號列車開放全車座位數發售營運，但不販售站票；觀光列車開放全車座位數發售營運；而高鐵開放全車座位數發售營運。而作為交通車使用的遊覽車，將大車搭乘人數20人上限，調整以座位數8成為上限。

營建署說，今起國家公園停車場容留量也調整至8成；考量山屋收費、審核、床位安排以及山友登山所需行前準備時間，9月10日開放山屋，但降載山屋住宿量為原數量的三分之一。

營建署說，除同住家人外，營地帳篷以一人一帳為原則。山屋內用餐應分時分流；營地用餐應於戶外通風處維持社交距離下分散用餐，或於各自帳內用餐。

以玉管處為例，玉山線排雲山莊開放40人、圓峰山屋五人；八通關越嶺線東段瓦拉米山屋八人、抱崖山屋六人、大分山屋七人。