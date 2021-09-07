郭台銘出關：BNT後續周周到貨 每周70至80萬劑

鴻海創辦人郭台銘結束隔離，6日上午從防疫飯店離開。他穿著粉紅色POLO衫，隔著玻璃向媒體問好。（記者楊凱竣／攝影）

日前赴歐洲「催貨」BNT疫苗 的鴻海創辦人郭台銘 ，昨天結束14天隔離出關。他在臉書向大家說明疫苗到貨進度，除第二批簡體中文標籤在本周結束前到貨外，客製化標籤首批有望在中秋節左右抵台，後續預計採每周70至80萬劑數量「周周到貨」，盡快達成本年度800至900萬劑的目標量。

台積電董事長劉德音昨天也向政府疾呼：「有鑑於近來新冠變種病毒來勢洶洶，我們相當憂心可能的防疫 破口，希望政府相關單位能加快做好捐贈BNT疫苗檢驗及接種相關準備程序，盡速開始進行疫苗施打作業」。

郭台銘昨天穿著粉紅色POLO衫，隔著玻璃手比愛心，並舉手寫板向媒體問好：「謝謝媒體朋友大家的徹夜等候，但礙於防疫規定，不能從正門進出，只能隔窗向大家問候。」郭台銘也拿出手機表示，他有一個交貨行程表，之後「周周有疫苗」，9月中旬後會陸續到貨，請大家安心。

郭台銘也建議縮短疫苗抽查時間。他表示，第一批疫苗進來後的基本數據都有，希望第二批疫苗進來後能縮短兩周的抽查時間，縮短成一周，讓民眾能盡快施打到。

對於外界詢問是否到場接機，郭台銘表示，「接疫苗不是最重要的，重要的是疫苗趕快進來」，目前並沒有這樣規畫，「避免勞師動眾，疫苗能到最重要」。

郭台銘回家後，即在臉書發文謝謝大家關心。他說，結束14天隔離進入七天自主管理，已經恢復往日上班工作的心情，ㄧ切如常。他正在努力爭取更多數量的疫苗今年抵台；永齡基金會執行長劉宥彤將跟進相關到貨事宜，視實際國際運輸狀況調整。