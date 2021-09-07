我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例 陳時中：幼兒園群聚可能是Delta變異株

與解放軍共享資料？中國華大基因被德澳等5國盯上

郭台銘出關：BNT後續周周到貨 每周70至80萬劑

記者劉宛琳、簡永祥／台北7日電
鴻海創辦人郭台銘結束隔離，6日上午從防疫飯店離開。他穿著粉紅色POLO衫，隔著玻璃向媒體問好。（記者楊凱竣／攝影）
鴻海創辦人郭台銘結束隔離，6日上午從防疫飯店離開。他穿著粉紅色POLO衫，隔著玻璃向媒體問好。（記者楊凱竣／攝影）

日前赴歐洲「催貨」BNT疫苗的鴻海創辦人郭台銘，昨天結束14天隔離出關。他在臉書向大家說明疫苗到貨進度，除第二批簡體中文標籤在本周結束前到貨外，客製化標籤首批有望在中秋節左右抵台，後續預計採每周70至80萬劑數量「周周到貨」，盡快達成本年度800至900萬劑的目標量。

台積電董事長劉德音昨天也向政府疾呼：「有鑑於近來新冠變種病毒來勢洶洶，我們相當憂心可能的防疫破口，希望政府相關單位能加快做好捐贈BNT疫苗檢驗及接種相關準備程序，盡速開始進行疫苗施打作業」。

郭台銘昨天穿著粉紅色POLO衫，隔著玻璃手比愛心，並舉手寫板向媒體問好：「謝謝媒體朋友大家的徹夜等候，但礙於防疫規定，不能從正門進出，只能隔窗向大家問候。」郭台銘也拿出手機表示，他有一個交貨行程表，之後「周周有疫苗」，9月中旬後會陸續到貨，請大家安心。

郭台銘也建議縮短疫苗抽查時間。他表示，第一批疫苗進來後的基本數據都有，希望第二批疫苗進來後能縮短兩周的抽查時間，縮短成一周，讓民眾能盡快施打到。

對於外界詢問是否到場接機，郭台銘表示，「接疫苗不是最重要的，重要的是疫苗趕快進來」，目前並沒有這樣規畫，「避免勞師動眾，疫苗能到最重要」。

郭台銘回家後，即在臉書發文謝謝大家關心。他說，結束14天隔離進入七天自主管理，已經恢復往日上班工作的心情，ㄧ切如常。他正在努力爭取更多數量的疫苗今年抵台；永齡基金會執行長劉宥彤將跟進相關到貨事宜，視實際國際運輸狀況調整。

疫苗 郭台銘 防疫

上一則

擔心的事發生了…長榮3機師與確診兒全染Delta

下一則

出國8次互稱「老公老婆」 中研院前所長出軌 女助理賠60萬

延伸閱讀

郭台銘出關：BNT後續周周到貨 每周70至80萬劑抵台

郭台銘出關：BNT後續周周到貨 每周70至80萬劑抵台
郭台銘隔離期滿出關 喊話「請大家安心 周周有疫苗」

郭台銘隔離期滿出關 喊話「請大家安心 周周有疫苗」
第2批BNT傳8日到貨 波蘭捐贈40萬劑AZ運抵

第2批BNT傳8日到貨 波蘭捐贈40萬劑AZ運抵
BNT抵台 遭網批「攬功」 郭董：從沒花錢這麼開心

BNT抵台 遭網批「攬功」 郭董：從沒花錢這麼開心

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋（左圖）與三娘李寶珠（右圖）和解。（本報資料照片）

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

2021-08-31 22:47
波蘭贈送的40萬劑AZ疫苗5日清晨抵達台灣。（本報資料照）

波蘭贈台40萬劑AZ疫苗後 外長稱台灣是中國一部分

2021-09-06 12:25
作家蔣勳書信散文集「欲愛書」，相隔20年重新出版，面對如今進入被手機、3C寵壞的世代，他期待人們能重溫手寫溫度，感受一筆一畫裡的愛與欲。（中央社）

因為心中有一個人 蔣勳新作「欲愛書」情牽12封手寫信

2021-08-31 18:53
編號6829的F-16V戰機疑因雨影響，在屏東機場模擬戰備道起降演練降落時滑出跑道，戰機機首插進草地土裡，演習預演也暫停。(圖 :讀者提供)

台漢光演習預演出意外 F-16衝出跑道「插進土裡」

2021-08-30 20:55
海軍永順軍艦。(取材自中華民國海軍全球資訊網)

艦長與士官深夜關門3小時「修電腦」男被處分 女遭調職

2021-09-05 23:11
肯德基台北峨眉餐廳已經於8月31日結束營業。圖／擷取自GOOGLE MAPS

36年的陪伴...台北西門町最後一間「肯德基」熄燈

2021-09-02 14:27

超人氣

更多 >
布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場
中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂
中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高