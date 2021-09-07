新聞評論／機師是破口？或陳時中的良知是破口？

疫情指揮中心指揮官陳時中堅持華航／諾富特不是破口，如今長榮卻出現相同的破口。(記者楊雅棠／攝影)

長榮航空接連發生三名機師感染Delta病毒，因其中一人傳染給兒子，進而導致其子就讀之北科附工全校停課兩周。先前華航引發的本土疫情大爆發方告平息，如今換成長榮由同一防疫 破口帶入病毒，追根究柢，都是防疫指揮中心輕率縱放所致。前一波疫情造成800死，陳時中 卻堅稱華航／諾富特「不是破口」；正因指揮官毫無反省能力，才會一再犯下相同錯誤，令人扼腕。

眾所皆知，華航／諾富特的感染破口來自「3加11」的錯誤政策。由於綠委范雲的推波助瀾，指揮中心放鬆規定，讓機師入境只要進行「三天居家檢疫」，再加「11天自主健康管理」即可。如此，遠較一般民眾的「14加7」的隔離規定寬鬆許多。正因為居家檢疫時間太短無法有效驗出是否確診，造成潛伏期中的機師帶著病毒在社區乃至全台擴散，引發5月本土疫情的滔天災難。

誰料，陳時中非但不記取這個慘痛教訓，也不承認華航諾富特是防疫「破口」，到6、7月間旋又對機師開啟「3加11」及「5加9」的方案。其中，對於已完整接種兩劑疫苗 的機師，甚至只要求「七天自主健康管理」，連居家檢疫都省了。指揮中心的假設是：機師只要接種過兩劑達兩周以上，身體即有完整的防疫保護力，因此無須再嚴格隔離檢疫。遺憾的是，這次染疫的三名機師雖都接種過兩劑AZ，卻無法形成護身的「金鐘罩」，相繼在國外被凶猛的Delta病毒攻陷，並傳播給其他家人。

由此可見，指揮中心以為完整接種兩劑疫苗即具有完美的免疫抗體，機師即不須再作隔離，完全是落後而不正確的認知。事實上，從7月至今，台灣已發現40多例境外移入確診個案的「突破性感染」，本土也有八例，其中各款品牌的疫苗皆有，尤以AZ為多。這顯示，接種兩劑疫苗，並無法確保人體免於病毒的侵犯，尤其是目前盛行的Delta。既有華航／諾富特的前車之鑑，指揮中心卻又貿然放寬機師的入境檢疫管理；在同一個破口上跌兩跤，陳時中難道只是失憶？或者已失去學習及反省的能力？

病毒不斷出現新的變種，疫苗必須不斷更新技術，救治患者的藥物和療法需要精進，包括國家的總體防疫策略也必須與時俱進。但在陳時中身上，人們卻看不到他管理與思維上的進化，他一直維持著去年「自我感覺良好」的狀態，看不到全國民眾在疫情管制下的鬰悶，看不到人命損失的痛苦，看不到醫護人員奔忙的辛勞。他每天例行公事地報告確診數字，威風凜凜地駁斥媒體記者的質疑，面不改色地為自己的失誤辯解。至於台灣疫苗數量為何始終不夠，陳時中根本不覺得自己有必要交代這個問題。

再看，政府給予機師的特殊待遇，更造成了他們自以為是的「特權」心態。即使只要進行七天自主健康管理，有些機師仍會伺機鑽漏。這兩天，即有一名確診機師被查出在自主健康管理期間違規到人多的地方聚餐，且在填寫「健康聲明書」時隱瞞症狀，在疫調時作不實陳述。既享特權又不誠實履行義務，像這種政府刻意開鑿的防疫破口，誰能擋得住？

5月的防疫破口來自華航，9月的破口來自長榮，反映的是蔡政府和指揮中心的自大和愚頑。自大的是，他們高估了自己的權力和能力，卻無法做出有效管理，才會在同一坑洞連跌兩次。愚頑的是，他們無法也不想從錯誤中學習，用自己的屁股來決定腦袋，卻讓人民的生命陷於風險。