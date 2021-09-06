官員類45%已打第二劑 900萬百姓仍苦等

據統計，全台仍有900多萬人苦等第二劑疫苗。圖為新北市立三重聯合醫院日前為醫院、診所醫事及行政人員、護理之家執業登記醫事人員和院內第一線工作人員施打第二劑疫苗。(本報資料照片)

台灣 專家警告「對付Delta病毒，只打一劑等於沒打」，據統計，全台仍有900多萬人苦等第二劑，整體完整（打兩劑）接種率為4.17%，75歲以上長者僅1.5%，但指揮中心統計資料顯示，第二類「官員」（中央地方政府防疫人員）完整接種率竟達45%，足足是高風險銀髮族的30倍。

前疾管局副局長施文儀感嘆說，「第二類實在搞得亂七八糟，中央地方根本沒那麼多防疫官員，這些疫苗 如果打在老人重病者身上該有多好。」

昨有兩批AZ疫苗抵達台灣，分別是波蘭贈予40萬劑，以及透過COVAX採購獲分配的第三批41.4萬劑，兩者效期皆到今年11月30日。指揮中心發言人莊人祥表示，第八輪提供AZ疫苗，主要保留給施打第一劑AZ、已滿10周的第五、六類民眾接種第二劑，也就是維持治安憲警、維持機構及社福人員、75歲以上長者優先。

至於首批到貨的93萬劑BNT 疫苗，莊人祥表示，預定於9月23日起在校園接種，從高中生開始往下施打至國中生。

雖然不少專家建議，盡快提高第二劑覆蓋率，但指揮官陳時中仍堅持接種政策以擴大第一劑人口覆蓋率為主。莊人祥表示，第七輪AZ疫苗已開放23歲以上接種，22歲以下族群則可打BNT疫苗。因此，第七輪開打後剩下的疫苗，以及昨到貨的兩批AZ，都將保留至第八輪，開放預約時程仍在規畫中。

施文儀指出，現階段有兩派整備邏輯正在拉鋸，一是追求第一劑覆蓋率的「同島一命」思維，另一是盡速讓脆弱族群完整接種的「先救命」思維。前者重點在於圍堵，希望維持社會安定，但第二劑覆蓋率如此低，一旦Delta病毒入侵社區，恐怕難以「救命」。

施文儀抨擊，第二類亂七八糟，好幾次都從一、二類開始施打，救命疫苗變成「人情疫苗」，最近BNT疫苗到貨，又忽然決定先讓年輕人開打，「整個邏輯又不一致了」，呼籲政府盡速開放長者及脆弱族群混打，「不該讓混打變成特權」。

感染症醫學會名譽理事長黃立民建議，若每周均有數10萬劑企業捐贈BNT疫苗抵台，應該開放高風險族群混打第二劑，實證顯示AZ混打BNT抗體反應佳，為兩劑皆AZ的十倍以上，如此一來，也可拉高整體完整接種比率。