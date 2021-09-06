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黑白集／簡訊之亂 政府牛步、卸責露底

黑白集
指揮中心發送約110萬封細胞簡訊，很多人並未去過桃園也收到簡訊，由於擔心自己染疫，紛紛赴醫院採檢。(記者胡經周／攝影)
指揮中心發送約110萬封細胞簡訊，很多人並未去過桃園也收到簡訊，由於擔心自己染疫，紛紛赴醫院採檢。(記者胡經周／攝影)

由於長榮機師父子染疫，政府一口氣發出100多萬封「細胞簡訊」，給足跡和確診者有過重疊的民眾。收到簡訊的人以為自己「中鏢」，急急趕往醫院採檢，才發現急診室已大排長龍。有些人則抱怨，根本沒去過相關地點，不知道為什麼會收到這種通知。「簡訊之亂」為台灣防疫再添新頁。

說穿了，一個沒有能力處理資訊的政府，才會這樣亂槍打鳥。政府若有能力過濾資訊，從不同足跡調查羅列出數百人，再對這群人作精準檢驗，才是有效治理之道。尤其，陳時中當天在記者會上只發布一例境外移入，卻發出百萬封簡訊去驚擾民眾。可見，他在公開場合故作輕鬆，私下卻又擔心疫情失控，便把責任推給民眾。這是雙面人作風。

衛福部次長石崇良說，收到簡訊的民眾「有症狀」再去檢驗，不必急著採檢。問題是，民眾無緣無故收到政府的簡訊怎麼會不緊張，他們怎麼知道還有另100多萬人也接到通知？諷刺的是，經過百萬簡訊這麼一測試，政府的篩檢能力依然牛步化，也立刻就露底了。

自從唐鳳設計了實聯制，民眾進入各種公私場所都要被迫掃描，否則即失去進入場所的資格。然而，人們每天如此認真掃描，最後到底有助什麼防疫？從這次的簡訊之亂看，只是方便政府拿來推卸責任罷了！

防疫 台灣 陳時中

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