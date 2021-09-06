中央發百萬細胞簡訊 7縣市爆恐慌篩檢潮

疫情指揮中心發送約110萬則細胞簡訊，很多人擔心自己染疫，紛紛赴醫院採檢。(記者胡經周／攝影)

長榮 機師群聚案爆發後，中央疫情指揮中心日前對七縣市發出110萬則細胞簡訊，各地篩檢 站湧現人潮，新北昨天上午篩檢量比平常假日多一倍，多數人表示不斷回想到底是哪裡的足跡與確診者重疊，雖然沒有症狀，心裡還是怕怕的，為求安心還是來篩檢，還有來排隊的女子說收到簡訊後就變得神經質，並覺得頭痛、喉嚨癢，懷疑被感染。

新北市有32處社區篩檢站，市長侯友宜指出，昨天上午就有1487人採檢，是以往周日的兩倍，其中有674人收到簡訊，預估單日有破千人收到簡訊後前來篩檢。不少醫院昨天緊急加開預約篩檢的名額，加上現場報到，輔大醫院等甚至開到原先兩倍名額仍秒殺。

主戰場桃園的敏盛、衛福部桃園醫院及兩處戶外採檢站昨天上午湧入近400人拿簡訊前往篩檢，對於民眾抱怨「簡訊引起恐慌」，桃園敏盛醫院院長劉宜廉籲如果確實無足跡重疊或沒有症狀者，最好先在家自主健康管理，不要全到醫院篩檢，避免群聚感染、增加醫院負荷。

指揮中心指揮官陳時中解釋，三例境外移入機師個案雖僅一例驗出Delta變異株，但目前入境確診個案驗出Delta的比率偏高，因此須以較高規格辦理，將可能接觸者，以及接觸者的接觸者均匡列進來，且拉長可能接觸時間，因此簡訊發送則數較多，發送警示簡訊是希望大家提高警覺，如有症狀再採檢，並非收到簡訊就採檢。

確診者機師的兒子就讀北科附工，周邊為萬壽里、成功里、三民里，里民收到簡訊都很恐慌。萬壽里長張桃說，該里已大消毒三次；成功里長李秀蓮抱怨，事發後，市府、1922都沒有交代各里要如何因應，讓里民很緊張。

北科附工做完篩檢才讓學生放學停課，此舉讓不少家長急得飆罵， 「昨天就知道有人確診，今天還讓學生入校，太扯了！」機師兒的Ct值只有11，專家認為非常危險，至少要再觀察兩周。

長榮航空機師確診，許多篩檢站湧入恐慌人潮，才剛開學就爆出校園有學生確診，要不要讓孩子去學校上課，很多家長焦躁不安。到底該不該馬上全校停課，叫學生不要來學校，還是把學生都找來學校，做完篩檢再放人？網路上引起兩派人論戰，但歸結問題癥結點，還是出在教育部 沒有明確指引和SOP，才會一團亂。