7機組員打2劑疫苗竟無抗體 擬追加第3劑

台灣採驗幾千名機組員，其中七人打滿兩劑後體內竟無抗體。圖為示意圖非當事人。(本報資料照片)

長榮航空三名國籍機師突破性感染，其中一名機師兒子也染疫。疫情 指揮中心昨表示，同班機執勤的案16119和案16120機師的匡列者中，除機師之子（案16122）外，沒有新增陽性案例。另案16122相關匡列者224人均為陰性，指揮官陳時中 說，「校園情況很好，仍屬可控範圍。」

陳時中表示，針對同班機執勤機師接觸者，共匡列315人，292人集中隔離、23人自主健康管理，皆已採檢完畢。其中僅機師之子為陽性，其餘269人陰性，包括密切接觸機師的兩名女空服員及其家人，另有45人檢驗中。

另針對機組員回溯專案，長榮航空14天內到過芝加哥的機組員共匡列283人，239人集中檢疫、於航空宿舍檢疫31，除仍有13人在國外，已驗出262人陰性、8人檢驗中。

該起機師群聚案中，首位突破性感染的機師（案16066）基因定序結果為Delta變異株，其餘兩名機師以及機師兒子定序報告尚未出爐，陳時中表示，結果最快將於今天出爐。

國外研究發現，打了兩劑疫苗 後，極少數人不會產生抗體，相當特殊，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，台灣也是如此，採驗幾千名機組員，其中七人打滿兩劑後體內竟無抗體，為此，專家諮詢小組與傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員開會討論，建議在當事人同意下，追加第三劑疫苗。

至於全體機組人員部分，張上淳表示，專家諮詢小組考慮讓所有機組人員補打第三劑，希望能有多一點資訊，並視整體疫情和疫苗配送狀況，需與指揮中心討論，至於何時追加第三劑，暫無定案。

是否再加強管理民眾的活動？陳時中說，桃園這兩天的疫情較第一天樂觀，目前沒有看到惡化跡象，因此不會再加強防疫措施。