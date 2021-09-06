北市一例境外確診解隔離返家 才知染Delta

台北市副市長黃珊珊爆料，台北市日前有一例境外返國確診者，隔離17天期滿後回社區生活3天，中央才通知是Delta病毒。(記者林俊良／攝影)

台北市副市長黃珊珊爆料，台北市日前也有一例境外返國確診者，隔離17天期滿後回社區生活3天，中央才通知是Delta病毒 ，市府緊急召回並採檢為陽性，進一步匡列解隔離後的第一圈接觸者和第二圈「接觸者的接觸者」，目前還在隔離，應不至於有社區感染，但還在嚴密監控。

黃珊珊說，北市府接獲中央通知個案染Delta病毒時也非常詫異，相當緊張，對於該案是因基因定序結果較慢出來造成，黃珊珊表示，這也不能怪中央，此案發生後，才爆發桃園機師染Delta的案例，目前中央已經將境外移入個案都當作Delta病例處理，以後不會再發生先回家的狀況。

北市衛生局表示，案15944在8月11日入境，12日採檢陽性確診，依規定需隔離17天至8月28日，檢疫期滿後29日返家，北市府卻在8月31日接獲疾管署通知，此案基因定序為Delta病毒株，即刻召回病患入住醫院隔離，採檢陽性。

黃珊珊表示，目前此個案的第一圈接觸者家人採檢均陰性，至於第二圈接觸者還在等時間採檢，目前已被匡列，至於第三圈，也就是第二圈的接觸者也會詳盡告知，但由於危險性沒有這麼高，僅先監控。

黃珊珊說，北市府比較擔心的是，因Delta病毒擴散力較強，真的接觸到也要兩個禮拜發病後才會被發現，所以北市府先做監控，這兩周才是最大挑戰，的確第三圈的人數會比較多，所以也會先告知要做什麼樣的防護作為，接下來可能會有比較新的做法。

依原有規定，第二圈沒與確診者接觸不用隔離，黃珊珊說，對於Delta病毒須更謹慎，她當機立斷跟同仁說第二圈先隔離，「有事我負責」，市府也被第二圈接觸者抱怨為何要匡列。黃珊珊說，「現在他們都還在隔離中，造成大家的不便，我真的很抱歉！」

台灣 昨新增兩例本土病例，為居住於新北市土城的一對夫妻，照發病時間推測可能為妻傳夫，跟長榮確診機師案無關，但妻子是幼兒園老師且打過一劑莫德納 疫苗，市府緊急匡列42名幼兒與10名教職員工居家隔離並採檢，也下令該幼兒園停課14天。